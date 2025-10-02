Armani Silos, cuore operativo della maison milanese, ospita la mostra per i vent’anni delle collezioni di Alta Moda di Re Giorgio. Un omaggio alla femminilità e all’eleganza senza tempo.

C’è uno strano senso di sospensione temporale quando si varca l’ingresso di Armani/Silos, spazi in via Bergognone che sono il cuore operativo della maison di Re Giorgio. Quando vi entriamo, infatti – e sono i giorni frenetici della Fashion Week – ci chiudiamo alle spalle una giornata uggiosa, rumorosa, per addentrarci in una dimensione quasi altra. Saranno le sale ovattate immerse nella penombra, sarà il profumo che le pervade o la sottile musica di sottofondo ma la percezione è quella di muoversi in un ambiente che ha qualcosa di sacro.

Non è un caso, del resto, che rispetto all’ora che ci era stata preventivata per la visita, ne passano un paio, senza che quasi ce se ne renda conto. E ci si fa piccoli, silenziosi, rispettosi nel muoversi, quasi per non disturbare. La sacralità dell’atmosfera si modella e diventa visibile, tattile, negli abiti che dal buio emergono scintillanti.

Una magia, impalpabile eppure materialissima, avvolge quattro piani che raccontano i primi vent’anni di collezioni Giorgio Armani Privé. Tra pieni e vuoti, sfilano due decenni di Haute Couture raffinatissima in una visione fatta di artigianalità preziosa, scintillii, bagliori e una ricercatezza mai data per scontata.

Giorgio Armani Privé 2005–2025 – Courtesy of Giorgio Armani

È ciò che conquistato il mondo sulle passerelle e che, oggi, ci racconta un’eredità destinata a rimanere. Visitabile fino al prossimo 28 dicembre, Giorgio Armani Privé 2005-2025, Vent’anni di Alta Moda è stata curata dallo stesso stilista, a cui milanesi e non solo hanno dato l’addio solo qualche settimana fa.

Un percorso sensoriale tra abiti, suoni e fragranze

La storia di Giorgio Armani Privé inizia nel 2005, quando la collezione debutta a Parigi. E subito si distingue come una nuova interpretazione dello stile Armani: linee essenziali e raffinate sono costruite con lavorazioni meticolose e ricami gioiello, fedeli all’eleganza lineare che contraddistingue la maison.

Con l’Alta Moda, Armani osa e sperimenta. Ogni creazione è, infatti, una suggestione a viaggiare tra atmosfere lontane, un equilibrio tra concretezza e fantasia. L’intuizione arriva dal mondo orientale quanto dalla favola ed è capace di trasformarsi in abiti che hanno fatto sognare i red carpet internazionali.

Il filo conduttore è la luce, intesa come metafora di invenzione e innovazione, ma anche come elemento concreto che impreziosisce i tessuti, evocando riflessi perlacei e suggestioni lunari. E a rendere la visita un’esperienza avvolgente quasi si stesse sfogliando un’antologia delle collezioni Couture, ci sono profumi e suoni. La fragranza diffusa – Bois d’Encens, simbolo delle Armani Privé Haute Couture Fragrances – e da una colonna sonora originale realizzata dal collettivo L’Antidote.

Giorgio Armani Privé 2005–2025. Credits Delfino Sisto Legnani Giorgio Armani Privé 2005–2025. Credits Delfino Sisto Legnani

L’essenza di uno stile senza tempo

«Nelle collezioni di Alta Moda esprimo la mia visione dello stile e dell’eleganza attraverso l’arte dell’artigianalità e del savoir faire. – ha dichirato Giorgio Armani – Soltanto qui posso farlo senza pormi limiti. Vent’anni di Giorgio Armani Privé sono stati un viaggio stupefacente, liberatorio, che ora voglio condividere con un pubblico più ampio, portandolo con me nel sogno a occhi aperti di abiti fatti di fantasia e di grazia. Un mondo prezioso che in mostra diventa una sorpresa che emoziona».

Dalle notti hollywoodiane ai richiami esotici, ogni abito racconta un frammento di un percorso che non ha mai tradito la sua identità. Vent’anni dopo, Armani Privé si conferma come la traduzione più autentica e visionaria dello stile Armani, capace di rinnovarsi senza mai perdere coerenza.

Per gli amanti della moda e dell’arte, la mostra è un’occasione unica per entrare nell’universo creativo Armani respirando quella filosofia che ha ridefinito il concetto stesso di eleganza.

Immagini di Delfino Sisto Legnani da Ufficio Stampa