Scopri le mostre in corso a Roma a ottobre 2025: dai musei alle gallerie della capitale. I consigli di Revenews.

Con l’arrivo di ottobre, Roma si veste di arte e cultura, trasformandosi in un mosaico di esposizioni che popolano le vie e i monumenti della città. La Capitale, immersa nell’atmosfera dell’Anno Santo, offre infatti un calendario ricco e variegato, perfetto per gli amanti dell’arte che desiderano esplorare musei, gallerie e spazi all’aperto.

Ecco la selezione aggiornata di Revenews Arts per orientarsi tra gli appuntamenti principali da segnare in agenda.

Musei: le mostre da visitare a Roma a ottobre 2025

Amano Corpus Animae

Palazzo Braschi – fino al 12 ottobre 2025

Per info consultare il sito.

Dopo il trionfo milanese, Palazzo Braschi (Piazza di San Pantaleo 10) accoglie Amano Corpus Animae, omaggio al Maestro Yoshitaka Amano. Ideata da Lucca Comics & Games e curata da Fabio Viola, la mostra celebra i 50 anni di carriera dell’artista giapponese con oltre 200 opere, tra disegni originali, cel d’animazione e oggetti di culto. Partner istituzionali includono la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Cultura, l’Ambasciata del Giappone e il Comune di Lucca. L’esposizione riflette l’amore di Amano per Roma, ispirato dalle mitologie greco-romane dagli anni ’70.

Mario Mafai e Antonietta Raphaël. Un’altra forma di amore

Musei di Villa Torlonia, Casino dei Principi – fino al 2 novembre 2025

Per info consultare il sito.

Il Casino dei Principi ai Musei di Villa Torlonia (Via Nomentana 70) ospita Mario Mafai e Antonietta Raphaël. Un’altra forma di amore, viaggio intimo nel cuore della Scuola Romana. A 50 anni dalla scomparsa di Raphaël e 60 da quella di Mafai, la mostra celebra due icone del Novecento con oltre 100 opere – dipinti, sculture, disegni – e documenti inediti. Il percorso illumina il sodalizio degli anni ’20 in via Cavour, elogiato da Roberto Longhi, e le loro strade divergenti. Da una parte, Mafai, maestro dei Fiori secchi e delle Demolizioni, simbolo di autenticità. E dall’altea, Raphaël, talentuosa lituana ebraica, riscoperta dagli anni ’50 per le sue sculture e l’ultima stagione pittorica.

A mano libera

Museo di Roma in Trastevere – fino al 2 novembre 2025

Per info consultare il sito.

Museo di Roma in Trastevere (Piazza di S. Egidio 1b) accoglie A mano libera. Arte e cinema d’animazione in Italia, esposizione che celebra il legame tra artisti italiani e l’animazione dal 1957 al 1977. Nato da un PRIN finanziato dal MUR, il progetto è curato da Bruno Di Marino e comprende circa 100 opere. Tra queste, disegni, dipinti, storyboard, rodovetri, pupazzi e foto insieme a 30 film, riflettendo un’epoca segnata da Carosello, che ha plasmato consumi e animazione italiana.

Keita Miyazaki e Magna Mater

Keita Miyazaki. The Eternal Duality – Là dove scorre l’acqua, tra storia e rinascita

Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, Ninfeo – dal 10 ottobre al 2 novembre

Per info consultare il sito.

il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma si apre all’arte contemporanea con la personale dell’artista giapponese Keita Miyazaki. Curata da Pier Paolo Scelsi, con la co-curatela di Ilaria Cera (CREA) e la direzione artistica di Riccardo Freddo (Rosenfeld Gallery), l’esposizione trasforma il Ninfeo in un palcoscenico di sculture e installazioni site-specific.

Magna Mater. Tra Roma e Zama

Parco archeologico del Colosseo – fino al 5 novembre 2025

Per info consultare il sito.

Inaugurata lo scorso 6 giugno, prosegue fino al 5 novembre al Parco archeologico del Colosseo la mostra Magna Mater. Tra Roma e Zama che intreccia archeologia, mito e dialogo culturale tra Italia e Tunisia. Protagonista è la figura divina dalle identità molteplici (Kubaba, Cibele, Kybele, Meter Theon), venerata per oltre un millennio dall’Anatolia a Roma. Il viaggio parte dal suo culto frigio, adottato ufficialmente nel 204 a.C. sul Palatino come simbolo di rinascita. E si snoda in sei sedi, dal Tempio di Romolo fino al Museo del Foro Romano che chiude con echi rinascimentali.

Antonella Cappuccio. Theatrum Mundi

Casa Museo Boncompagni Ludovisi – dal 26 settembre al 30 novembre 2025

Per info consultare il sito.

Theatrum Mundi, personale di Antonella Cappuccio alla Casa Museo Boncompagni Ludovisi visitabile fino al prossimo 30 novembre. Curata da Maria Giuseppina Di Monte e Tiziano M. Todi, con la collaborazione di Marina Casadio, l’esposizione presenta 16 grandi tele che ritraggono costumi teatrali e cinematografici della leggendaria Sartoria Farani.

In autunno e oltre

Legami intangibili. Ventotto paesaggi festivi in mostra

Museo di Roma in Trastevere – fino al 1° marzo 2026

Per info consultare il sito.

Tra le mostre di ottobre a Roma, Legami intangibili rappresenta un’occasione unica per riscoprire il rapporto tra fotografia, antropologia e tradizione. In un mese in cui la città si anima di eventi e inaugurazioni, il Museo di Roma in Trastevere offre uno sguardo profondo sull’Italia delle feste popolari, trasformando la visita in un’esperienza di riflessione collettiva. La mostra si inserisce così nel fitto calendario culturale della capitale, offrendo ai visitatori un viaggio che va oltre l’estetica delle immagini per toccare temi di identità, memoria e partecipazione.

Castel Sant’Angelo 1911–1925. L’alba di un museo

Castel Sant’Angelo fino al 15 febbraio 2026

Per info consultare il sito.

A Castel Sant’Angelo si può visitare Castel Sant’Angelo 1911–1925. L’alba di un museo, una mostra che rievoca l’Esposizione del 1911, quando il monumento fu per la prima volta trasformato in spazio espositivo. Il percorso ripercorre la nascita del Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo con opere mai esposte da decenni, prestiti prestigiosi come l’Elia nel deserto di Daniele da Volterra dagli Uffizi e incisioni di Piranesi, fino al grande plastico del 1911. Un’occasione per scoprire come la fortezza si sia trasformata in istituzione culturale e punto di riferimento per la memoria collettiva.

Picasso – Il Linguaggio delle Idee

Museo della Fanteria dell’Esercito Italiano – dal 4 ottobre 2025 al 25 gennaio 2026

Per info consultare il sito.

Il Museo della Fanteria dell’Esercito Italiano ospita Picasso – Il linguaggio delle idee. L’esposizione è curata da Joan Abelló, Marco Ancora e Carlota Muiños, e presenta 107 opere grafiche, ceramiche e fotografie che tracciano l’evoluzione di Pablo Picasso (1881-1973), dal fermento giovanile a Málaga alla maturità sulla Costa Azzurra.

Tutte le mostre sono aggiornate a ottobre 2025. La guida verrà aggiornata con nuovi eventi per l’autunno.

