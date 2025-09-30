Autunno d’arte a Bologna: scopri tutte le proposte artistiche, le mostre e gli eventi da non perdere nei prossimi mesi.

Bologna è, da sempre, epicentro culturale del nostro paese e anche per ottobre 2025 offre un calendario ricco di mostre, installazioni ed eventi che celebrano la sua tradizione artistica e la sua vivace scena contemporanea. Musei, gallerie e spazi indipendenti aprono le porte a esposizioni che spaziano dalla fotografia all’arte moderna, dalla street art alle riflessioni sociali, attirando visitatori da tutta Italia e oltre. Ecco le mostre più attese della stagione, con tutte le informazioni utili.

Le mostre da vedere a Bologna a ottobre 2025

I musei di Bologna si distinguono per una programmazione che unisce eredità storica e sperimentazione contemporanea.

Ritratto di donna. Fotografie di Maria Paola Landini

Museo Civico Archeologico – fino al 13 ottobre 2025

Per info consultare il sito.

Il Museo Civico Archeologico (Via dell’Archiginnasio 2) ospita due proposte espositive. Dal 14 maggio al 13 ottobre 2025 è visitabile Ritratto di donna. Fotografie di Maria Paola Landini. In esposizione scatti intimi e poetici che catturano l’essenza femminile. Durante la mostra, sono in calendario incontri, visite guidate e performance che mettono al centro la donna per una percorso narrativo inedito.

The William G. Congdon Foundation Tre alberi (Venerdì santo)

Graphic Japan. Da Hokusai al Manga

Museo Civico Archeologico – fino al 6 aprile 206

Per info consultare il sito.

Dal 20 novembre 2025 al 6 aprile 2026, il Museo Civico Archeologico di Bologna (via dell’Archiginnasio 2) si prepara a ospitare Graphic Japan. Da Hokusai al Manga, mostra senza precedenti in Italia che celebra l’evoluzione della grafica giapponese, dalle stampe ukiyoe del periodo Edo ai manga contemporanei. Curata da Rossella Menegazzo ed Eleonora Lanza, l’esposizione si avvale del patrocinio della Regione Emilia-Romagna e del supporto del Consolato Generale del Giappone di Milano.

Gallerie e spazi indipendenti

Le gallerie e gli spazi indipendenti di Bologna si distinguono per proposte creative e sperimentali, spesso fuori dai circuiti tradizionali.

Nicola Nannini. Non è ancora buio

CUBO – fino al 4 ottobre 2025

Per info consultare il sito.

Inaugurata il 12 giugno 2025, Nicola Nannini. Non è ancora buio è in corso presso le due sedi di CUBO, museo d’impresa del Gruppo Unipol a Bologna. Aperta fino al 4 ottobre, la mostra espone 16 opere pittoriche di medie e grandi dimensioni, esplorando paesaggi notturni e diurni. Attraverso di essi, Nannini indaga memoria, identità e transizione, intrecciandosi con testi inediti di Simona Vinci, Premio Campiello 2016.

FANTOZZI!!! Una mostra pazzesca

Grand Tour Italia – dal 16 ottobre 2025 al 29 marzo 2026

Per info consultare il sito.

Bologna si prepara a rivivere la tragicomica saga del ragionier Ugo Fantozzi con la prima esposizione dedicata al personaggio creato da Paolo Villaggio. Grand Tour Italia (Via Paolo Canali 8) accoglie un percorso espositivo curato da Luca Bochicchio, docente di Storia dell’arte contemporanea all’Università di Verona, e Guido Andrea Pautasso, studioso delle avanguardie del Novecento.

Tutte le mostre sono aggiornate a ottobre 2025. La guida verrà aggiornata con nuovi eventi.

