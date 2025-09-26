Un percorso immersivo di 2.000 m² che ripercorre oltre sei decenni di storia di Barbie, con set di gioco a grandezza naturale, un negozio esclusivo e una caffetteria a tema. È questo il cuore di Barbie: The Dream Experience, la nuova mostra interattiva lanciata ad Amsterdam grazie alla collaborazione tra WONDR Experience – primo parco giochi artistico per adulti – e Mattel Inc., la multinazionale che da oltre 65 anni porta nel mondo la bambola più famosa di sempre.

I visitatori vengono accolti in dodici zone tematiche, pensate per raccontare l’evoluzione di Barbie dal 1959 a oggi. Si va dal razzo retro-futuristico ispirato alla prima Barbie Astronauta degli anni Sessanta alla spiaggia californiana flower power per la Barbie Malibu degli anni Settanta, fino al salone retrò big-hair che rievoca la Barbie Totally Hair degli anni Novanta, la più venduta della storia.

Tra i punti salienti, le repliche a grandezza naturale di veicoli iconici come l’auto, la barca, il Dream Camper e la motoslitta. Il percorso culmina con una spettacolare Barbie DreamHouse interamente esplorabile, seguita da un negozio di merchandising e da un caffè dedicato.

Barbie: The Dream Experience, 2.000 m² di storia e icone

Il progetto nasce da un’idea dell’imprenditrice creativa Sarah Mendes, fondatrice di WONDR, che ha lavorato fianco a fianco con Mattel: «Abbiamo creato un viaggio magico nel mondo di Barbie, per far rivivere ai visitatori i momenti che hanno definito il brand per oltre 65 anni».

A sottolineare l’importanza culturale del progetto, anche le parole di Julie Freeland, Vice President of Global Location Based Entertainment di Mattel: «Da oltre sei decenni Barbie è simbolo di empowerment e immaginazione. Con WONDR abbiamo realizzato un’esperienza che mette in luce la sua evoluzione, stimolando l’ispirazione in visitatori di ogni età».

Barbie: The Dream Experience sarà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 20 a Meeuwenlaan 88, 1021 JK Amsterdam. I biglietti partono da 25 € e sono disponibili su www.BarbietheDreamExperience.com.