Gli spazi di Grand Tour Italia a Bologna si preparano a ospitare un omaggio inedito all’indimenticabile ragionier Ugo Fantozzi.

Bologna si prepara a rivivere la tragicomica saga del ragionier Ugo Fantozzi con FANTOZZI!!! Una mostra pazzesca, la prima esposizione dedicata al personaggio creato da Paolo Villaggio. Dal 16 ottobre 2025 al 29 marzo 2026, Grand Tour Italia (Via Paolo Canali 8) accoglie un percorso espositivo curato da Luca Bochicchio, docente di Storia dell’arte contemporanea all’Università di Verona, e Guido Andrea Pautasso, studioso delle avanguardie del Novecento.

Con ingresso gratuito, l’iniziativa – organizzata dalla EARTH Foundation – celebra l’ultima maschera della commedia italiana, erede di Totò, attraverso libri, locandine, fumetti e memorabilia. Un tributo che, tra umorismo e riflessione, riporta in vita il personaggio nato nel 1971 dal libro omonimo e diventato icona cinematografica, esplorando la sua eredità sociale e culturale.

Manifesto originale del film Fantozzi (1975) – Collezione Guido Andrea Pautasso

Antieroe social-pop di Paolo Villaggio, Ugo Fantozzi è stato infatti ben più di un personaggio comico. E resta ancora oggi simbolo della condizione italiana del dopoguerra, con le sue lotte quotidiane contro burocrazia, famiglia e società. La mostra, pensata per il pubblico di tutte le età, ripercorre le origini del personaggio dal libro del 1971 al grande schermo, dove Villaggio lo ha incarnato in 11 film.

In particolare, Fantozzi!!! Una mostra pazzesca ricostruisce questa parabola attraverso documenti e immagini originali, offrendo uno sguardo intimo su un’icona che ha ridefinito la commedia all’italiana. Un’esposizione che valorizza l’aspetto artistico di Fantozzi, elevandolo da satira a riflessione culturale.

Memorabilia, proiezioni ed eventi

Cuore della mostra sarà una collezione di oltre 100 locandine e manifesti cinematografici d’epoca, fotobuste, riviste, brochure, fotografie, fumetti, dischi e audiocassette, provenienti dalla collezione privata di Guido Andrea Pautasso. Questi elementi, esposti con cura, narrano la genesi di Fantozzi e il suo impatto sul pubblico italiano, dai primi libri agli adattamenti cinematografici che hanno segnato gli anni ’70 e ’80.

Momento clou sarà, poi, la proiezione de La corazzata Potëmkin di Sergej M. Ėjzenštejn (1925), film che ha ispirato una delle battute più celebri del personaggio. Questa sezione non solo omaggia il legame tra Fantozzi e il cinema, ma invita a riflettere sul potere della satira nel commentare la storia e la politica.

Fantozzi mostra La ballata di Fantozzi, colonna sonora-45 giri-EMI 1975, parole di-Paolo Villaggio – Collezione

La mostra si anima infine con una serie di incontri serali con personalità culturali, presentazioni di saggi dedicati a Fantozzi e attività didattiche per scuole di ogni ordine e grado, pensate per esplorare il personaggio come strumento educativo. Il primo evento è fissato per l’inaugurazione del 16 ottobre alle ore 19:00, con un dialogo tra i curatori Bochicchio e Pautasso, aperto ai visitatori.

A chiudere il percorso, il libro Fantozzi!!! Un mito italiano (Edizioni E.ART.H), con saggi tematici dei curatori e contributi che approfondiscono l’eredità di Fantozzi come maschera del Novecento.

Immagini da Ufficio Stampa