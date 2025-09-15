Tetsuo Hara porta a Lucca Comics 2025 la prima mostra mondiale su Ken il Guerriero, con opera inedita, variant cover e merchandise esclusivo.

Tetsuo Hara, il leggendario autore di Hokuto no Ken (Ken il Guerriero), sarà uno dei grandi protagonisti di Lucca Comics & Games 2025. Per celebrare la sua attesissima partecipazione, il sensei firma un’opera inedita che segna un ponte tra il suo universo narrativo e il pubblico italiano.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

L’opera, intitolata Il Salvatore nell’Arena, è una maestosa tela a olio di circa 70×60 cm che mescola la potenza iconica di Kenshiro con suggestioni della grande tradizione artistica italiana: pittura rinascimentale, architettura classica e simbolismo iconografico. Al centro della scena, Kenshiro si erge colossale in un anfiteatro, circondato da vessilli rossi e investito da una luce celestiale, mentre raccoglie l’elmo dell’avversario appena sconfitto. Una visione epica, frutto di un’accurata ricerca su fonti storiche e culturali italiane.

LEGGI ANCHE: ‘I Love Lucca Comics & Games’, il film che racconta la rivoluzione della Pop Culture

Tetsuo Hara protagonista di Lucca Comics & Games 2025

Questa creazione sarà il fulcro della monografica Tetsuo Hara: Come un fulmine dal cielo, la prima mostra al mondo interamente dedicata alle serie del maestro, ospitata nella splendida Chiesa di Santa Annunziata dei Servi di Lucca dal 25 ottobre al 2 novembre 2025. In esposizione oltre 100 opere originali – tra dipinti e tavole manga – che ripercorrono l’evoluzione artistica e narrativa del sensei.

Oltre alla mostra, Il Salvatore nell’Arena diventa anche la variant cover esclusiva da fiera del primo volume di Ken il Guerriero – Hokuto no Ken Extreme Edition (Panini Comics). Non mancherà il merchandise ufficiale: una T-shirt Limited Edition (300 pezzi, taglia unica) e una stampa d’arte numerata e firmata a mano (50 pezzi), di cui solo la numero 1/50 sarà esposta a Lucca. Tutti i prodotti saranno disponibili nello shop della mostra a partire dal 25 ottobre.

Il maestro Tetsuo Hara sarà a Lucca dal 30 ottobre al 2 novembre, per incontrare i fan con sessioni di autografi, eventi esclusivi e interviste ai media. Un appuntamento imperdibile non solo per gli amanti di Ken il Guerriero, ma per chiunque voglia scoprire come l’epica post-apocalittica di Hokuto no Ken possa fondersi con l’estetica dell’arte italiana, in un dialogo che unisce fumetto, storia e cultura visiva.

Ulteriori aggiornamenti saranno pubblicati sui canali social ufficiali di Lucca Comics & Games, Panini Comics e COAMIX.