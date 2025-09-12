Dal 9 ottobre, l’arte scultorea dell’artista francese Anne-Cécile Surga regala un viaggio personalissimo e profondo al Palazzo delle Stelline di Milano.

Dal 9 ottobre al 4 novembre 2025, l’Institut français Milano – nello storico Palazzo delle Stelline – presenta Tremori sotto la pelle (Sous la peau le tremblement), la personale dell’artista francese Anne-Cécile Surga. Curata da Julia Rajacic, la mostra trasforma cinque anni di ricerca in un diario scultoreo che narra la scoperta dell’autismo in età adulta.

“Mi piace l’immagine del rovo”, racconta Surga.“Una pianta che non si vuole, che fa male e che prolifera ovunque in modo completamente anarchico e soprattutto tenace. Mi sono detto che era un po’ come il mio dolore… Dopo la diagnosi, è evoluto verso la rosa”.

Tremori sotto la pelle nasce dal silenzio di una diagnosi tardiva, trasformata in un atto di rivelazione artistica. Le sculture, realizzate in marmo e metallo riciclati, intrecciano forme ispirate ai rovi e alle viti dell’Ariège, osservate durante la pandemia. “Alla fine, questo ‘male’ forse aveva delle qualità”, riflette ancora Surga, evocando la metamorfosi del dolore in bellezza.

59th Art Biennale Venezia, “Body Memories – Matter Memories”, Pavilion of the Republic of San Marino

L’allestimento, arricchito da una colonna sonora originale di PE Surga, luci, odori e superfici tattili, coinvolge vista, udito, olfatto e percezione corporea. Una mediatrice accompagna i visitatori, favorendo un dialogo profondo con le opere. Il risultato è un’esperienza immersiva che rende tangibili le complessità dell’autismo, spesso invisibile nelle donne a causa di strategie di adattamento.

Arte, autismo e responsabilità ambientale

La ricerca di Surga, affinata attraverso esperienze come l’Art Students League di New York, la residenza al Centro di Scultura di Peccia e l’Accademia dei Saperi della Fondazione Hermès, si intreccia con temi sociali urgenti.

La mostra pone, infatti, l’accento sull’autismo al femminile e sulle diagnosi tardive, questioni ancora poco comprese. La curatela di Julia Rajacic amplifica questo messaggio, scegliendo materiali sostenibili – marmo riciclato, pannelli riutilizzabili – e un approccio circolare che integra etica ambientale in ogni fase, dal trasporto alla logistica.

Questo non è solo un principio tecnico, ma il cuore di un progetto che unisce arte, consapevolezza sociale e responsabilità verso il pianeta, rendendo l’esposizione un manifesto di sensibilità contemporanea.

Mou dur grand, pink marble, 2024, Courtesy of the artist Anne-Cécile Surga all_opera nel suo studio. Crediti Fotografici: Daniele Cortese

Il Palazzo delle Stelline: un luogo di dialogo

La mostra trova nel Palazzo delle Stelline – di fronte a Santa Maria delle Grazie, casa dell’Ultima Cena di Leonardo – un contesto carico di storia. Nato come monastero seicentesco per le “stelline”, orfane accolte per volontà di San Carlo Borromeo, il palazzo è oggi un centro culturale che promuove il dialogo franco-italiano.

L’Institut, parte della rete culturale dell’Ambasciata di Francia, arricchisce Milano con corsi, dibattiti e mostre. E con Tremori sotto la pelle celebra la vitalità dell’arte francese. Una scelta che sottolinea l’apertura al confronto culturale, trasformando la mostra in un ponte tra introspezione personale e narrazione universale.

Anne-Cécile Surga

Tremori sotto la pelle (Sous la peau le tremblement)

Dal 9 ottobre al 4 novembre 2025

Institut français Milano, Palazzo delle Stelline, Corso Magenta 63, Milano

Da giovedì a venerdì 15 –18, sabato 10 – 12 (per visite su appuntamento: contact@jardino.it )



Immagini da Ufficio Stampa / In copertina: Anne-Cecile Surga in her studio. Courtesy of the artist