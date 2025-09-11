Naruto The Gallery debutta in Europa: a Berlino la mostra immersiva dedicata a oltre 20 anni di storia del ninja più famoso. Info e biglietti.

Dopo il grande successo in Giappone, Naruto The Gallery sbarca in Europa e sceglie Berlino come città simbolo per la sua prima tappa. Dal 27 agosto al 24 novembre 2025, la capitale tedesca ospita negli spazi della Radsetzerei, all’interno del celebre RAW-Gelände, un percorso immersivo dedicato a oltre vent’anni di storia del ninja più amato di sempre.

Organizzata da TOKYOPOP in collaborazione con MyTicket.de, Plaion Pictures, Carlsen, Figuya e Manga Mafia, l’esposizione promette di essere un’esperienza unica non solo per i fan storici dell’opera di Masashi Kishimoto, ma anche per chi vuole scoprire da vicino il mondo narrativo e artistico che ha conquistato milioni di lettori e spettatori nel mondo.

Un viaggio in sette aree tematiche

La mostra è articolata in sette sezioni curate che ripercorrono i momenti chiave della saga: dall’infanzia di Naruto alla rivalità con Sasuke, fino agli scontri epici e ai legami di amicizia che hanno reso l’anime un fenomeno globale.

Tra gli highlight:

Opere esclusive di cinque giovani artisti giapponesi, tra cui Nina Ai, Kohei Kadowaki e Kohta Morie.

di cinque giovani artisti giapponesi, tra cui Nina Ai, Kohei Kadowaki e Kohta Morie. Audioguida interattiva , narrata dalle voci tedesche di Naruto e Sasuke, arricchita da riflessioni personali sui personaggi.

, narrata dalle voci tedesche di Naruto e Sasuke, arricchita da riflessioni personali sui personaggi. Un café dedicato come hub comunitario, integrato nel percorso espositivo.

come hub comunitario, integrato nel percorso espositivo. Merchandise esclusivo e collezionabili in edizione limitata, insieme a pacchetti VIP con accesso anticipato e gadget speciali.

Berlino, città perfetta per l’anime-cultura

Per gli organizzatori, Berlino non è stata una scelta casuale. «Naruto The Gallery è una mostra visivamente impressionante, e Berlino – città con una storia artistica straordinaria – è il luogo perfetto per questa premiere europea», ha dichiarato Stuart Joel Levy, fondatore e chairman di TOKYOPOP. «Vogliamo creare uno spazio che celebri non solo l’eredità culturale di Naruto, ma che diventi anche un punto d’incontro e di memoria per i fan di ogni generazione».

Informazioni pratiche

Date : 27 agosto – 24 novembre 2025

: 27 agosto – 24 novembre 2025 Luogo : Radsetzerei, RAW-Gelände, Berlino

: Radsetzerei, RAW-Gelände, Berlino Orari: mercoledì e giovedì 12:00–18:00; venerdì 11:00–18:00; sabato e domenica 10:00–18:00

Maggiori informazioni e biglietti sono disponibili sul sito ufficiale: www.narutothegallery.de