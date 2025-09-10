Tre giorni di aperture straordinarie e visite guidate gratuite tra Sepolcro degli Scipioni, Teatro di Marcello e Necropoli Ostiense

Un fine settimana romano all’insegna dell’archeologia, tra aperture straordinarie e percorsi guidati, per ritrovare il filo della memoria collettiva. Dal 12 al 14 settembre torna il ciclo Viaggi nel passato, iniziativa della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali nell’ambito di Patrimonio in Comune e dello Speciale Giubileo 2025.

Il format è semplice: aperture straordinarie di aree archeologiche solitamente non accessibili liberamente, con il supporto gratuito di guide che raccontano storie e curiosità in italiano e inglese. Un’occasione unica per osservare Roma da angolature meno conosciute, lontane dai flussi turistici, ma capaci di svelare l’anima della città eterna.

Il viaggio inizia venerdì 12 settembre con il Sepolcro degli Scipioni, monumento funebre situato lungo il tratto urbano della via Appia Antica. Un luogo che custodisce sepolcri repubblicani e un colombario affrescato, vera rarità nel tessuto archeologico della città.

Sabato 13 settembre sarà la volta del Teatro di Marcello, costruito per volontà di Augusto e ancora oggi capace di raccontare la stratificazione storica di Roma, tra architettura imperiale, trasformazioni medievali e riusi moderni. Un sito simbolo, accessibile gratuitamente per l’occasione.

Il percorso si chiude domenica 14 settembre con la visita alla Necropoli Ostiense, unico frammento superstite di un vasto sepolcreto che si estendeva tra la Rupe di San Paolo e il Tevere. Una testimonianza preziosa delle comunità che abitavano questo settore della città e che dialogavano con l’area monumentale della Basilica di San Paolo fuori le mura.

Tre giorni, tre luoghi, un filo comune: ridare vita a siti che, pur fondamentali per la storia di Roma, restano spesso fuori dai circuiti principali. Viaggi nel passato diventa così un invito a rallentare, a percorrere la città con sguardo nuovo, entrando in spazi che intrecciano memoria e presente.

Tutte le aperture sono previste dalle 9.30 alle 13.30 (ultimo ingresso alle 13.00) e non richiedono prenotazione. Per l’intero arco della visita, guide esperte accompagneranno i partecipanti con approfondimenti brevi e accessibili.

Il programma completo è consultabile su www.sovraintendenzaroma.it