L’arte contemporanea di Keita Miyazaki incontra l’eredità etrusca e rinascimentale in una mostra personale a Roma dal 10 ottobre.

Dal 10 ottobre al 2 novembre 2025, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma si apre all’arte contemporanea con The Eternal Duality – Là dove scorre l’acqua, tra storia e rinascita, mostra personale dell’artista giapponese Keita Miyazaki. Curata da Pier Paolo Scelsi, con la co-curatela di Ilaria Cera (CREA) e la direzione artistica di Riccardo Freddo (Rosenfeld Gallery), l’esposizione trasforma il Ninfeo in un palcoscenico di sculture e installazioni site-specific.

L’esposizione – che nasce dalla collaborazione tra enti differenti: ETRU, IUVART – LoveItaly, CREA e la Rosenfeld Gallery di Londra – esplora la fragilità della modernità attraverso materiali come origami, motori dismessi e suoni urbani, dialogando con l’architettura cinquecentesca. Miyazaki (vincitore CREA OPEN 2025 tra oltre 4.000 artisti da 104 paesi) invita così a riflettere sulla rinascita culturale.

Significativo anche il fatto che la mostra arrivi a un anno dalla riapertura del Ninfeo di Villa Giulia che, fresco di restauro, diventa un laboratorio di sperimentazione artistica.

Keita Miyazaki
Foto Gallery Rosenfeld
Keita Miyazaki
Foto Gallery Rosenfeld

La poetica di Miyazaki tra apocalisse e riconciliazione

Le opere di Miyazaki sono nate dall’esperienza dello tsunami del 2011 e fondono elementi industriali – come metalli e motori d’auto – con la leggerezza di carta origami e feltro cucito. Questi “corpi ibridi” si animano con suoni ispirati ai jingle dei supermercati giapponesi e alle melodie delle metropolitane, rompendo la staticità della scultura tradizionale.

Il Ninfeo, con i suoi marmi policromi e le fontane monumentali, si trasforma in un luogo di narrazione, dove il passato etrusco e cinquecentesco incontra visioni post-industriali, offrendo un’esperienza immersiva che riflette sull’effimero e sulla rigenerazione.

Nato a Tokyo nel 1983 e attivo tra Giappone e Regno Unito, Miyazaki ha sviluppato una ricerca che trasfigura le rovine della modernità in un’estetica di rinascita. Le sue sculture biomorfiche indagano la transitorietà dell’esistenza, intrecciando materiali pesanti e delicati in un equilibrio poetico. Nel Ninfeo, le installazioni site-specific dialogano con l’architettura storica, evocando un senso di armonia tra passato e futuro. Il suono, elemento distintivo della sua pratica, richiama la quotidianità urbana, mentre la carta origami aggiunge un tocco di fragilità.

È con The Eternal Duality che Miyazaki inaugura un percorso che lo porterà in altri musei italiani, come Palazzo Tozzoni a Imola e Ca’ Pesaro a Venezia, consolidando l’impegno di IUVART – LoveItaly e John Cabot University nel valorizzare il patrimonio attraverso l’arte contemporanea. Accessibile con il biglietto del museo, la mostra invita un pubblico ampio a esplorare il dialogo tra storia e modernità.

Keita Miyazaki
The Eternal Duality – Là dove scorre l’acqua, tra storia e rinascita
Dal 10 ottobre al 2 novembre 2025
Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, Ninfeo, Piazzale di Villa Giulia 9, Roma – Accesso: compreso nel biglietto del museo

Foto via Villa Giulia / Gallery Rosenfeld

