Dal 4 al 30 settembre 2025, ‘Versus’ apre il capitolo ‘Viaggio in Italia’ della mostra antologica presso BUILDING BOX a Milano.

Presso BUILDING BOX a Milano prosegue il progetto espositivo antologico di Chiara Dynys, Private Atlas, curato da Alessandro Castiglioni. Articolata in dodici episodi, la mostra ripercorre 35 anni di ricerca dell’artista attraverso allestimenti site-specific che si susseguono mensilmente nello spazio di via Monte di Pietà 23. Dopo La disseminazione della memoria e Attraversamenti, il terzo capitolo è Viaggio in Italia, ospitato nella galleria dal 4 settembre.

L’opera dell’artista che inaugura il Capitolo III è Versus (2024), installazione che utilizza colori elettrici e il latino per esplorare il rapporto tra parola e immagine, evocando le teorie di Marshall McLuhan.

Concepita come un “atlante privato”, la mostra è di fatto un percorso sperimentale che intreccia la biografia dell’artista con temi universali. Dai riferimenti al classicismo alle superfici metalliche, dal barocco alle materie plastiche, ogni episodio è un dialogo tra tradizione e sperimentazione, invitando gli spettatori a esplorare le connessioni tra storia personale e collettiva.

Chiara Dynys, Versus, 2024, rope led, plexiglass, fusione di metacrilato e serigrafia, installazione di quattro opere, 65 x 85 x 12 cm ciascuno, ph. Tatiana Russi Soto

Versus: la parola come medium

La nuova installazione incarna la riflessione di Dynys sul linguaggio e la comunicazione. Con colori che richiamano una metropoli illuminata, l’opera utilizza l’ironia e il latino per lanciare messaggi contraddittori, confermando la teoria di McLuhan: il medium è il messaggio. “Una geografia storica, ma anche emotiva dell’opera di Chiara Dynys”, sottolinea Castiglioni, evidenziando come Versus analizzi l’ipervisibilità della società contemporanea.

Iniziata alla fine degli anni ’90, la ricerca di Dynys sulla parola si intreccia con il concettualismo, esplorando il rapporto tra immagine e linguaggio in un contesto visivo e culturale in continua evoluzione.

L’intero capitolo Viaggio in Italia proseguirà, poi, con altre tre installazioni, ciascuna dedicata a un tema chiave della poetica di Dynys: “Si potrebbe sinteticamente constatare come le ultime quattro opere di Private Atlas affrontino altrettante questioni di carattere storico e teorico, tutte significative all’interno della pratica di Dynys“, spiega il curatore. “La parola, il libro e più in generale il rapporto tra linguaggio e immagine nel primo e terzo appuntamento; Canova e il classicismo nel secondo; il barocco e la cultura popolare nella grande installazione che chiude l’intero progetto: un memento mori anche se, in fondo, “è del poeta il fin la meraviglia”.

Immagini da Ufficio Stampa / In copertina: Installation view, Private Atlas, Chiara Dynys, Capitolo III