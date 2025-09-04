Scopri le mostre in corso a Roma a settembre 2025: dai musei alle gallerie della capitale. I consigli di Revenews.

Con l’arrivo di settembre, Roma si veste di arte e cultura, trasformandosi in un mosaico di esposizioni che popolano le vie e i monumenti della città. La Capitale, immersa nell’atmosfera dell’Anno Santo, offre infatti un calendario ricco e variegato, perfetto per gli amanti dell’arte che desiderano esplorare musei, gallerie e spazi all’aperto.

Ecco la selezione aggiornata di Revenews Arts per orientarsi tra gli appuntamenti principali da segnare in agenda.

Musei: le mostre da visitare a Roma a settembre 2025

Mauro Raffini. La trama del nostro tempo

Viaggio tra storie, volti e generazioni, voci che risuonano tra passato e presente, sintesi della nostra realtà osservata e raccontata dai grandi autori italiani, dal secondo Novecento al Nuovo Millennio.

Borghetto San Carlo nell’ambito della fiera Liberi sulla Carta (qui l’intervista) – dal 12 al 14 settembre

Per la prima volta a Roma, la fiera dedicata all’editoria indipendente Liberi sulla Carta 2025 si svolge presso il Borghetto San Carlo in zona Giustiniana dal 12 al 14 settembre. In tale occasione, viene allestita la mostra fotografica immersiva dal titolo La trama del nostro tempo con fotografie di Mauro Raffini.

Cura dei testi e coordinamento progetto: Carola Cerritelli e Chiara Scipioni.

Carole A. Feuerman. La voce del corpo

Palazzo Bonaparte fino al 21 settembre 2025

Il Palazzo Bonaparte ospita Carole A. Feuerman. La voce del corpo, la prima grande antologica italiana dedicata alla celebre scultrice americana del superrealismo pop. Con oltre 50 opere in mostra tra sculture, disegni, fotografie e un’installazione site-specific, l’artista trasforma il corpo umano in un potente linguaggio emotivo. Tra nuotatrici, frammenti femminili e figure a grandezza naturale, Feuerman scolpisce la materia per raccontare forza, fragilità e bellezza, dando al corpo una voce che commuove e resiste. Una mostra imperdibile per chi ama l’arte che vibra sotto la pelle.

Oltre la stagione estiva

Frigidaire. Storia e immagini della più rivoluzionaria rivista d’arte del mondo

Museo di Roma in Trastevere – fino al 7 settembre

Il Museo di Roma in Trastevere (Piazza di S. Egidio 1b) ospita Frigidaire – Storia e immagini della più rivoluzionaria rivista d’arte del mondo. La mostra celebra l’avanguardia culturale fondata nel 1980 da Vincenzo Sparagna, Stefano Tamburini, Filippo Scozzari, insieme ad Andrea Pazienza, Tanino Liberatore e Massimo Mattioli. Il percorso esplora arte, satira, musica, politica, letteratura, filosofia, fumetto e giornalismo, riflettendo le trasformazioni sociali dagli anni ’70 a oggi. Con oltre 300 opere – numeri iconici, copertine, tavole originali, grafiche e reportage – l’esposizione presenta l’Arte Maivista, termine coniato da Pazienza e Sparagna per definire un’arte imprevista e multipla. Il tutto ambientato a Trastevere – culla de Il Male in via della Penitenza – per offrire un viaggio trasversale, attraendo generazioni diverse.

Conversione di Saulo (Pala Odescalchi)

Palazzo Barberini – fino al 30 settembre

Dopo il successo della mostra Caravaggio 2025, le Gallerie Nazionali di Arte Antica annunciano la proroga straordinaria dell’esposizione della Conversione di Saulo, celebre opera nota come Pala Odescalchi. Dal 24 luglio al 30 settembre 2025, il capolavoro del Merisi sarà visibile nella Sala Paesaggi di Palazzo Barberini, al piano nobile, accanto a una copia in altissima definizione della versione della Conversione dipinta per la Cappella Cerasi a Santa Maria del Popolo. Completa il percorso espositivo la riflettografia infrarossa eseguita nel 2006 durante il restauro, offrendo al pubblico una visione approfondita dell’opera e della sua genesi.

Tra Oriente e Occidente

2025 East and West: International Dialogue Exhibition – From Shanghai to Rome

Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea (GNAM) – fino al 14 settembre

La Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma ospita , mostra che intreccia l’arte contemporanea cinese con il patrimonio italiano. In occasione dei 700 anni dalla morte di Marco Polo e del 55° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Cina, l’esposizione presenta oltre 70 opere di più di 40 artisti. Il percorso mette in dialogo maestri italiani del Novecento come Balla, Boccioni, Modigliani, de Chirico, Morandi, Burri, Fontana, Kounellis e Schifano con artisti contemporanei cinesi. Completano l’allestimento nomi di spicco dell’arte internazionale, tra cui Maurizio Cattelan e Rudolf Stingel, insieme a talenti emergenti italiani come Daniela De Lorenzo e Alessandro Piangiamore. L’obiettivo della mostra è stimolare un rinnovato scambio culturale euroasiatico attraverso l’arte, in un intreccio tra memoria, identità e visioni contemporanee.

Amano Corpus Animae

Palazzo Braschi – fino al 12 ottobre 2025

Dopo il trionfo milanese, Palazzo Braschi (Piazza di San Pantaleo 10) accoglie Amano Corpus Animae, omaggio al Maestro Yoshitaka Amano. Ideata da Lucca Comics & Games e curata da Fabio Viola, la mostra celebra i 50 anni di carriera dell’artista giapponese con oltre 200 opere, tra disegni originali, cel d’animazione e oggetti di culto. Partner istituzionali includono la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Cultura, l’Ambasciata del Giappone e il Comune di Lucca. L’esposizione riflette l’amore di Amano per Roma, ispirato dalle mitologie greco-romane dagli anni ’70.

Fino a novembre 2025

Mario Mafai e Antonietta Raphaël. Un’altra forma di amore

Musei di Villa Torlonia, Casino dei Principi – fino al 2 novembre 2025

Il Casino dei Principi ai Musei di Villa Torlonia (Via Nomentana 70) ospita Mario Mafai e Antonietta Raphaël. Un’altra forma di amore, viaggio intimo nel cuore della Scuola Romana. A 50 anni dalla scomparsa di Raphaël e 60 da quella di Mafai, la mostra celebra due icone del Novecento con oltre 100 opere – dipinti, sculture, disegni – e documenti inediti. Il percorso illumina il sodalizio degli anni ’20 in via Cavour, elogiato da Roberto Longhi, e le loro strade divergenti. Da una parte, Mafai, maestro dei Fiori secchi e delle Demolizioni, simbolo di autenticità. E dall’altea, Raphaël, talentuosa lituana ebraica, riscoperta dagli anni ’50 per le sue sculture e l’ultima stagione pittorica.

A mano libera

Museo di Roma in Trastevere – fino al 2 novembre 2025

Museo di Roma in Trastevere (Piazza di S. Egidio 1b) accoglie A mano libera. Arte e cinema d’animazione in Italia, esposizione che celebra il legame tra artisti italiani e l’animazione dal 1957 al 1977. Nato da un PRIN finanziato dal MUR, il progetto è curato da Bruno Di Marino e comprende circa 100 opere. Tra queste, disegni, dipinti, storyboard, rodovetri, pupazzi e foto insieme a 30 film, riflettendo un’epoca segnata da Carosello, che ha plasmato consumi e animazione italiana.

Magna Mater. Tra Roma e Zama

Parco archeologico del Colosseo – fino al 5 novembre 2025

Inaugurata lo scorso 6 giugno, prosegue fino al 5 novembre al Parco archeologico del Colosseo la mostra Magna Mater. Tra Roma e Zama che intreccia archeologia, mito e dialogo culturale tra Italia e Tunisia. Protagonista è la figura divina dalle identità molteplici (Kubaba, Cibele, Kybele, Meter Theon), venerata per oltre un millennio dall’Anatolia a Roma. Il viaggio parte dal suo culto frigio, adottato ufficialmente nel 204 a.C. sul Palatino come simbolo di rinascita. E si snoda in sei sedi, dal Tempio di Romolo fino al Museo del Foro Romano che chiude con echi rinascimentali.

Gallerie, spazi indipendenti e installazioni urbane

La Proporzione Aurea

WeGil, Roma – fino al 18 settembre 2025

Nel cuore di Trastevere, lo spazio WeGil ospita La Proporzione Aurea, mostra a ingresso libero che dal 10 luglio al 18 settembre 2025 esplora la proporzione come linguaggio universale. Promossa dalla Fondazione Relazionésimo ETS, l’esposizione intreccia arte, scienza, economia e filosofia con opere inedite di artisti di diverse generazioni, da Michelangelo Pistoletto a Erica Tamborini.

Icons

Palazzo Bonaparte – fino al 21 settembre 2025

Palazzo Bonaparte a Roma ospita la mostra Icons di Elliott Erwitt, tra i maestri assoluti della fotografia del Novecento. Oltre 80 scatti iconici raccontano con ironia, grazia e profondità la commedia umana, trasformando la quotidianità in poesia visiva. Membro di Magnum Photos dal 1953, Erwitt ha immortalato decenni di storia con uno sguardo leggero e universale. La mostra è un viaggio tra immagini entrate nell’immaginario collettivo e un invito a guardare il mondo con meraviglia, empatia e intelligenza. Un evento imperdibile nel cuore di Roma.

Altre proposte a Roma

Tra le altre proposte artistiche per l’estate 2025:

Cambiare la Prosa del Mondo: Villa Medici – Accademia di Francia (viale della Trinità dei Monti 1), fino all’8 settembre 2025. Mostra collettiva firmata dai 16 artisti contemporanei in residenza (i cosiddetti pensionnaires). L’allestimento si inserisce nel Festival des Cabanes: un dialogo tra paesaggio, architettura e sperimentazione. Il progetto unisce installazioni site-specific e riflessioni sulla dimensione poetica del ritrovarsi, ideata per i suggestivi giardini storici della struttura. Un’occasione perfetta per immergersi in un contesto esclusivo, gratuito e dal carattere sperimentale.

Tutte le mostre sono aggiornate a fine agosto 2025. La guida verrà aggiornata con nuovi eventi per l’estate.

