Dal 6 al 14 settembre, l’artista novarese espone in una nuova personale che mette in dialogo la sua creatività con la comunità.

Sabato 6 settembre 2025, alle ore 17:00, la Vico Lounge di Vicolungo The Style Outlets (Piazza Santa Caterina 1, Vicolungo, NO) si trasforma in uno spazio d’arte con l’inaugurazione della mostra personale di Pier Bertolo. Parte della rassegna artistica Salotto IOTIAMO, patrocinata dal Comune di Vicolungo, l’esposizione sarà visitabile gratuitamente fino al 14 settembre durante gli orari di apertura del centro (10:00-20:00).

Libero l’ingresso all’evento d’apertura con la partecipazione della critica d’arte Federica Mingozzi e dell’artista Antonio Spanedda, che dialogheranno con Bertolo e il pubblico per esplorare una ricerca artistica che intreccia libertà espressiva, ironia e narrazione visiva. La mostra porta, infatti, al pubblico un’esperienza che unisce emozione e riflessione.

Le opere, caratterizzate da un linguaggio visivo ironico e personale, raccontano storie attraverso colori vivaci e forme audaci, invitando gli spettatori a immergersi in un universo creativo che sfida convenzioni e stimola il dialogo. A dimostrazione che anche uno spazio a destinazione commerciale può diventare hub culturale inedito, ospitando eventi culturali e diventando un punto di riferimento per la comunità locale.

Per raggiungere la venue è disponibile un servizio navetta gratuito da Milano (venerdì-domenica e festivi), Torino (sabato, domenica e festivi) e Verbania (ogni giovedì fino al 25 settembre 2025).

Immagini da Ufficio Stampa