Dalla mostra diffusa di Remo Salvadori a Valerio Berruti: le mostre da non perdere a Milano nel mese di settembre 2025.

Milano vivrà un settembre intenso di appuntamenti artistici, con esposizioni contemporanee, retrospettive e installazioni site‑specific. Settembre 2025 nel capoluogo lombardo è, a tutti gli effetti, un mese vibrante per gli amanti dell’arte, con un calendario di mostre che spaziano dalla fotografia alla street art, passando per celebrazioni storiche e riflessioni sul presente. La città, crocevia culturale del Nord Italia, apre le porte a esposizioni che uniscono tradizione e innovazione, ospitate in sedi prestigiose come Palazzo Reale, Mudec e Leica Galerie.

Ecco una guida alle mostre imperdibili di questo mese, con dettagli su date, luoghi e perché vale la pena visitarle.

Le mostre da vedere a Milano a settembre 2025

I Only Want You to Love Me di Lovett/Codagnone

PAC Milano – fino al 14 settembre

Una retrospettiva intensa e politica dedicata al duo Lovett/Codagnone, attivo tra fotografia, video, performance e installazioni. Corpi queer, neon d’amore, punk e dissenso attraversano le sale del PAC in un percorso che riflette su identità, desiderio e potere.

Le proposte di Palazzo Reale e Biblioteca Ambrosiana

Remo Salvadori (mostra diffusa)

Sedi varie – fino al 14 settembre 2025

Dal 2 luglio, Milano celebra l’arte di Remo Salvadori con una mostra diffusa che abbraccia tre luoghi simbolo della città: Palazzo Reale (Sala delle Cariatidi dal 2 al 13 luglio e mostra al Piano Nobile, dal 16 luglio al 14 settembre), il Museo del Novecento (installazione permanente) e la Chiesa di San Gottardo in Corte (dal 18 luglio). Un percorso immersivo tra spazio, tempo e forma, che invita il pubblico a riscoprire la poetica di uno dei maggiori protagonisti dell’arte contemporanea italiana.

More than Kids

Palazzo Reale – fino al 2 novembre 2025

Dal 22 luglio 2025, Palazzo Reale di Milano ospita Valerio Berruti. More than kids, la più grande mostra personale dell’artista piemontese, curata da Nicolas Ballario. Promossa dal Comune di Milano – Cultura, prodotta da Palazzo Reale e Arthemisia con Piuma e il sostegno della Fondazione Ferrero, l’esposizione presenta sculture monumentali, installazioni, video e una giostra interattiva. Partendo dall’infanzia, Berruti esplora temi universali come il cambiamento climatico, invitando grandi e piccoli a riflettere. Dopo un’anteprima ad Alba, la mostra, arricchita da musiche di Einaudi e Daddy G, celebra un’arte poetica e coinvolgente.



Natura Morta di Jago

Veneranda Biblioteca Ambrosiana – fino al 4 novembre 2025

Prosegue fino al 4 novembre la mostra Natura Morta di Jago alla Veneranda Biblioteca Ambrosiana. Lo scultore contemporaneo si confronta con la Canestra di frutta di Caravaggio, reinterpretandola con un cesto colmo di armi invece che di frutti, un simbolo potente della violenza moderna. Curata da Maria Teresa Benedetti, l’esposizione intreccia passato e presente, offrendo una riflessione cruda e attuale. A giugno, con il clima estivo, è un invito a sostare nel silenzio della biblioteca per cogliere il messaggio dell’artista.

Eventi e installazioni

Inequalities: Riflessioni Globali

Triennale Milano – Fino al 9 novembre 2025

Inaugurata il 13 maggio, Inequalities alla Triennale Milano è la 24ª Esposizione Internazionale, un percorso di installazioni e progetti che affronta le disuguaglianze globali. Curata da un team internazionale, la mostra invita a interrogarsi su temi come disparità sociali ed economiche, con opere site-specific che stimolano il dibattito. A giugno, con eventi collaterali come workshop per famiglie, diventa un’occasione per vivere l’arte come strumento di riflessione collettiva.

Montagne di Carta

Biblioteca Sormani – fino al 27 settembre 2025

Per la rassegna Sormani d’Estate 2025 la Biblioteca Sormani presenta Montagne di Carta, mostra fotografica che fonde arte visiva e poesia. L’esposizione celebra la montagna come bellezza, memoria e riflessione e si inserisce nell’Anno Internazionale della Conservazione dei Ghiacciai dell’ONU. Nel percorso, le fotografie di Gianni Maffi, che catturano paesaggi montani – dai cieli vasti ai dettagli di rocce, acque e nebbie – con focus sui ghiacciai, minacciati dalla crisi climatica. Accanto, i testi poetici di Antonia Pozzi, figura chiave del Novecento, rivelano il suo legame spirituale con la montagna, creando un dialogo tra immagini e parole dal 18 giugno al 27 settembre.

Tutte le mostre sono aggiornate a settembre 2025. La guida verrà aggiornata con nuovi eventi.

