Le mostre settembre 2025 a Firenze: ecco la guida aggiornata per scoprire ciò che offre la città tra arte e fotografia.

Le mostre di settembre 2025 a Firenze offrono un viaggio ricco e variegato tra arte contemporanea, fotografia, performance e capolavori rinascimentali. La città, meta tra le più amate dai turisti, propone quest’anno un calendario di appuntamenti tra musei iconici e spazi indipendenti. Ecco la guida aggiornata alle mostre da non perdere nel mese di settembre 2025.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Haley Melin – Siamo natura

Museo Novecento – fino al 29 ottobre 2025

Per info consultare il sito.

Si tratta della prima mostra personale in un’istituzione italiana dell’artista e ambientalista americana Haley Mellin. Curata da Sergio Risaliti e Stefania Rispoli, la mostra inaugura il 24 giugno, si sviluppa in quattro sale e approfondisce la pratica dell’artista tra pittura, disegno e attivismo ambientale. Haley Mellin ha avviato anche una collaborazione con il Museo Novecento per la rigenerazione del Giardino delle Leopoldine.

Uffizi – Il nuovo Stanzino delle Matematiche

Gallerie degli Uffizi

Per info consultare il sito.

L’ambiente che si trova al fianco della Tribuna del Buontalenti è stato completamente restaurato. Sono stati recuperati pavimento e pareti e c’è un nuovo sistema di illuminazione che pone in risalto la particolarità delle pitture murali a decorazione del soffitto. Gli Uffizi sono sempre bellissimi e, come sempre, offrono intriganti novità.

Foto Ministero della Cultura

Moda in Luce 1925-1955. Alle origini del Made in Italy

Museo della Moda e del Costume di Palazzo Pitti – fino al 28 settembre 2025

Per info consultare il sito.

L’esposizione celebra trent’anni cruciali per la moda italiana, prima del suo trionfo globale con la celebre sfilata della Sala Bianca nel 1952. Attraverso oltre cinquanta capi, accessori, fotografie e filmati – molti inediti – il percorso ripercorre l’evoluzione estetica, tessile e commerciale che ha definito il Made in Italy, offrendo uno sguardo originale su un periodo spesso trascurato.

LEGGI L’APPROFONDIMENTO SU REVENEWS

Lorenzo Bonechi – La città delle donne

Museo Novecento – fino al 29 ottobre 2025

Per info consultare il sito.

Il Museo Novecento di Firenze celebra i settant’anni dalla nascita di Lorenzo Bonechi (1955-1994) con la mostra La città delle donne, visitabile fino al 29 ottobre 2025. Curata da Sergio Risaliti ed Eva Francioli, in collaborazione con l’Archivio Lorenzo Bonechi, l’esposizione presenta 25 opere che dialogano con la collezione permanente, esplorando la figura femminile come archetipo sacro e umano. Bonechi, con il suo stile unico e la tensione verso la trascendenza, emerge come una voce profonda dell’arte italiana. Un’occasione per immergersi in una riflessione spirituale e universale, che illumina la sua straordinaria eredità artistica.

LEGGI L’APPROFONDIMENTO SU REVENEWS

Giotto – Frammento Vaticano

Museo dell’Opificio delle Pietre Dure di Firenze – fino al 1° novembre 2025

Per info consultare il sito.

Dal 29 luglio al 1° novembre 2025, il Museo dell’Opificio delle Pietre Dure di Firenze ospita, per il ciclo Caring for Art. Restauri in mostra, un capolavoro di rilevanza storica eccezionale: il cosiddetto Frammento Vaticano. Si tratta dell’unica testimonianza superstite del ciclo pittorico murale che Giotto e la sua bottega realizzarono nel XIV secolo per l’antica Basilica di San Pietro. L’opera, restaurata dall’Opificio tra il 2016 e il 2019, raffigura due figure di santi, sobrie e intense, un tempo erroneamente identificate come San Pietro e San Paolo. Un’occasione unica per ammirare l’eredità romana di Giotto.

LEGGI L’APPROFONDIMENTO SU REVENEWS

Spazi indipendenti e gallerie private

Oltre ai grandi musei, anche le gallerie e gli spazi indipendenti fiorentini propongono eventi interessanti per l’estate:

Palazzo Medici Riccardi. Fino al 9 settembre il Palazzo Medici Riccardi celebra il genio artistico di Giovan Battista Foggini (1652-1725) con una grande mostra monografica. L’esposizione, curata da Riccardo Spinelli, è organizzata in occasione del terzo centenario della morte dell’artista.

Museo Marino Marini. Il museo conserva 183 opere di Marino Marini (1901-1980): sculture, dipinti, disegni e incisioni.

Museo Novecento: arte, lettura e creatività d’estate

Non solo mostre, ma anche esperienze di lettura, disegno e condivisione: il Museo Novecento di Firenze propone un’estate all’insegna della creatività, con spazi dedicati allo studio, una Biblioteca Verde accessibile a tutti e un originale progetto di book crossing che mette in dialogo arte e narrativa. Un invito a rallentare e riscoprire il piacere di leggere, osservare e creare.

LEGGI L’APPROFONDIMENTO SU REVENEWS

Le mostre di settembre 2025 a Firenze rappresentano dunque un’occasione unica per vivere la città con occhi nuovi. Tra arte contemporanea, fotografia, Rinascimento e contaminazioni creative, Firenze conferma il suo ruolo di polo culturale vibrante anche nella stagione estiva.

Tutte le mostre sono aggiornate ad agosto 2025. La guida sarà aggiornata nei prossimi mesi con nuovi eventi.