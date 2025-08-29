Un’estate d’arte a Bologna: da MAMbo a Palazzo Bentivoglio, le esposizioni e gli eventi da non perdere nella stagione calda.

Bologna è, da sempre, epicentro culturale del nostro paese e anche per settembre 2025 offre un calendario ricco di mostre, installazioni ed eventi che celebrano la sua tradizione artistica e la sua vivace scena contemporanea. Musei, gallerie e spazi indipendenti aprono le porte a esposizioni che spaziano dalla fotografia all’arte moderna, dalla street art alle riflessioni sociali, attirando visitatori da tutta Italia e oltre. Ecco le mostre più attese della stagione, con tutte le informazioni utili.

Le mostre da vedere a Bologna a settembre 2025

I musei di Bologna si distinguono per una programmazione che unisce eredità storica e sperimentazione contemporanea.

Facile ironia. L’ironia nell’arte italiana tra XX e XXI secolo

MAMbo Museo d’Arte Moderna di Bologna – fino al 7 settembre 2025

Per tutta l’estate, il MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna (Via Don Minzoni 14) celebra il 50° anniversario della Galleria d’Arte Moderna con Facile ironia. L’ironia nell’arte italiana tra XX e XXI secolo, curata da Lorenzo Balbi e Caterina Molteni. Nella Sala delle Ciminiere, oltre 100 opere di 70 artisti – da Bruno Munari a Maurizio Cattelan – esplorano l’ironia come chiave creativa, intrecciandola a politica (Piero Gilardi), stereotipi (Tomaso Binga) e nonsense (Adriano Spatola). Attraverso un arco di settant’anni, la mostra, con documenti d’archivio, rivela come l’umorismo smaschi il sistema dell’arte e il web (Eva e Franco Mattes), offrendo una riflessione profonda e accessibile.

RESISTING OBLIVION. Passione e attivismo negli archivi femministi e queer

MAMbo Museo d’Arte Moderna di Bologna – fino al 28 settembre 2025

Dal 29 maggio al 28 settembre 2025, il MAMbo presenta anche RESISTING OBLIVION. Passione e attivismo negli archivi femministi e queer di Bologna, curata da Chelsea Szendi Schieder, allestita in Project Room. Con materiali originali da archivi come Cassero LGBTQIA+, Archivio MIT e Out-Takes, la mostra esplora la memoria di movimenti femministi e queer, resistendo all’oblio. Parte di Bologna Estate 2025 invita a riflettere sul passato per immaginare un futuro inclusivo celebrando identità e storia collettiva.

Da Maria Paola Landini a Picasso: altre mostre a Bologna nel 2025

Ritratto di donna. Fotografie di Maria Paola Landini

Museo Civico Archeologico – fino al 13 ottobre 2025

Il Museo Civico Archeologico (Via dell’Archiginnasio 2) ospita due proposte espositive. Dal 14 maggio al 13 ottobre 2025 è visitabile Ritratto di donna. Fotografie di Maria Paola Landini. In esposizione scatti intimi e poetici che catturano l’essenza femminile. Durante la mostra, sono in calendario incontri, visite guidate e performance che mettono al centro la donna per una percorso narrativo inedito.

Per Imagines. Classici latini e libri d’artista da Dürer a Picasso

Museo Civico Medievale – fino al 15 settembre 2025

Dal 15 giugno al 15 settembre 2025, Palazzo Poggi di Bologna (Via Zamboni 33) ospita una mostra curata da Francesco Citti e Daniele Pellacani, che esplora l’influenza dei classici latini sull’arte e la letteratura europea attraverso il libro d’artista contemporaneo. Con prestiti dalla Biblioteca di Busseto, Biblioteca Universitaria di Bologna e collezionisti privati, l’esposizione presenta un percorso transmediale, unendo testi e immagini per rivitalizzare i modelli antichi con stili moderni. Accanto ai libri d’artista, antiche edizioni illustrate creano un contrasto stimolante, evidenziando continuità e discontinuità.

The William G. Congdon Foundation Tre alberi (Venerdì santo)

Graphic Japan. Da Hokusai al Manga

Museo Civico Archeologico – fino al 6 aprile 206

Dal 20 novembre 2025 al 6 aprile 2026, il Museo Civico Archeologico di Bologna (via dell’Archiginnasio 2) si prepara a ospitare Graphic Japan. Da Hokusai al Manga, mostra senza precedenti in Italia che celebra l’evoluzione della grafica giapponese, dalle stampe ukiyoe del periodo Edo ai manga contemporanei. Curata da Rossella Menegazzo ed Eleonora Lanza, l’esposizione si avvale del patrocinio della Regione Emilia-Romagna e del supporto del Consolato Generale del Giappone di Milano.

Gallerie e spazi indipendenti

Le gallerie e gli spazi indipendenti di Bologna si distinguono per proposte creative e sperimentali, spesso fuori dai circuiti tradizionali.

Nicola Nannini. Non è ancora buio

CUBO – fino al 4 ottobre 2025

Inaugurata il 12 giugno 2025, Nicola Nannini. Non è ancora buio è in corso presso le due sedi di CUBO, museo d’impresa del Gruppo Unipol a Bologna. Aperta fino al 4 ottobre, la mostra espone 16 opere pittoriche di medie e grandi dimensioni, esplorando paesaggi notturni e diurni. Attraverso di essi, Nannini indaga memoria, identità e transizione, intrecciandosi con testi inediti di Simona Vinci, Premio Campiello 2016.

Tutte le mostre sono aggiornate ad agosto 2025. La guida verrà aggiornata con nuovi eventi.

