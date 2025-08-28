Dal 28 agosto al 4 settembre, la Sovrintendenza Capitolina offre un ricco calendario di attività per famiglie e appassionati d’arte, con visite guidate anche in LIS, passeggiate alla scoperta di luoghi storici e retrospettive come quella su Franco Fontana al Museo dell’Ara Pacis

Visite e passeggiate nei luoghi più affascinanti di Roma, mostre e laboratori, attività per bambini e possibilità di visite guidate con interprete LIS: dal 28 al 4 settembre tutte le attività offerte dalla Sovrintendenza Capitolina di Roma, che iniziano sabato 30 agosto alle ore 16 con la visita guidata con interprete LIS alla retrospettiva su Franco Fontana, visitabile fino al 14 settembre negli spazi espositivi del Museo dell’Ara Pacis.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Il Museo dell’Ara Pacis offre una retrospettiva sull’intera carriera artistica di Franco Fontana (Modena, 1933), autore di immagini astratte e minimaliste caratterizzate da una giustapposizione di colori brillanti e da forti contrasti: tra spazi immersivi, installazioni e video, la mostra promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali con l’organizzazione di Civita Mostre e Musei, Zètema Progetto Cultura e Franco Fontana Studio, ed è curata da Jean-Luc Monterosso, storico fondatore e direttore della Maison Européenne de la Photographie di Parigi.

Proseguono inoltre le iniziative del programma Patrimonio in Comune e Speciale Giubileo 2025, alla scoperta di luoghi e monumenti della città noti e meno noti.

Protagonista L’acqua a Roma, venerdì 29 agosto alle 17.00 (in italiano) e alle 18.00 (in inglese), con una visita alle cinquecentesche Fontane di Piazza Farnese, di recente restaurate, fatte costruire per volontà dell’omonima famiglia e realizzate con due monumentali vasche di età romana in granito egizio provenienti dalle Terme di Caracalla. Appuntamento in piazza Farnese 96. Attività gratuita per tutti con prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 25 partecipanti.

Laboratori per tutte le età

Focus sull’accoglienza poi con due laboratori gratuiti per tutta la famiglia, domenica 31 agosto, entrambi con prenotazione obbligatoria allo 060608.

Al Museo di Casal de’ Pazzi, alle 10.00, si andrà Oltre le Differenze per scoprire storie di radici comuni, migrazioni e incontri tra specie diverse nel Pleistocene. Ingresso gratuito. Massimo 26 partecipanti tra adulti e bambine e bambini 6-10 anni. Alla stessa ora, la Galleria d’Arte Moderna di via Crispi ospita Roma la città che accoglie, per cimentarsi con la tecnica del collage e la progettazione della “città ideale” attraverso lo sguardo degli artisti, a partire dall’esplorazione delle opere esposte. Biglietto di ingresso al museo a tariffazione vigente. Massimo 12 partecipanti tra adulti e bambine e bambini 8-12 anni.

Passeggiate romane intorno alle Mura Aureliane

Martedì 2 settembre alle 9.30, le Passeggiate Romane condurranno alla scoperta di una porzione di campagna romana interna alle Mura Aureliane, tra Porta San Paolo e Porta San Sebastiano, dove si erge il Bastione Ardeatino, fortezza progettata da Antonio da Sangallo nel 1536 per volere di Paolo III Farnese. Dall’arco di accesso di Villa Pepoli, il percorso prosegue tra antichi frammenti architettonici e decorazioni, esito della demolizione della Spina di Borgo nel 1939. Appuntamento al termine di via Lucio Fabio Cilone. L’attività è gratuita con ingresso a tariffazione vigente (gratuito con Roma MIC Card) ma non adatta a persone con difficoltà motorie. Prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 15 partecipanti.

Doppio appuntamento per il ciclo aMICi, visite gratuite riservate ai possessori di Roma MIC Card, con prenotazione obbligatoria allo 060608.

Tra archeologia e storia moderna, martedì 2 settembre alle 17.30, ai Musei Capitolini Centrale Montemartini, un incontro di approfondimento sulla Tomba di Eurisace, la stazione di Porta Maggiore e il Treno di Pio IX, a partire dal rilievo funerario del fornaio Eurisace e di sua moglie Atistia, che decorava la stazione ferroviaria, fino alle tre sontuose carrozze del treno papale, realizzato nel 1858, ora esposte al museo. Massimo 25 partecipanti.

E infine, giovedì 4 settembre alle 18.00, visita con interprete LIS ai Mercati di Traiano Museo dei Fori Imperiali per scoprire cosa c’è Oltre l’Arcone della via Biberatica, ricostruendo l’origine degli antichi edifici, in parte conservati, che sorgevano ai lati della prospiciente Salita del Grillo. Massimo 15 partecipanti.

Il programma potrebbe subire delle variazioni. Per tutti gli eventi, visite e incontri, info e prenotazioni allo 060608 (attivo tutti i giorni ore 9.00-19.00). www.museiincomuneroma.it; www.sovraintendenzaroma.it