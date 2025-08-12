Per la giornata di Ferragosto, Torino propone una serie di iniziative culturali e artisti che coinvolgono GAM, MAO e Palazzo Madama. Ecco cosa fare in città.

La Fondazione Torino Musei invita cittadini e turisti a festeggiare il Ferragosto 2025 immergendosi nell’arte e nella cultura. Venerdì 15 agosto, infatti, GAM, MAO e Palazzo Madama offriranno l’ingresso alle collezioni permanenti e alle mostre collegate a solo 1€, con un’aggiunta di 1€ per le mostre temporanee.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Le porte di tre delle istituzioni più prestigiose – la Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea (GAM), il Museo d’Arte Orientale (MAO) e Palazzo Madama – sono, dunque, pronte ad aprirsi per una giornata speciale. Con un orario continuato dalle 10:00 alle 18:00, i musei accoglieranno i visitatori con un’offerta eccezionale. La tariffa a 1€ sarà applicata anche ai titolari di Abbonamento Musei, che non potranno utilizzare le tessere, mentre i possessori della Torino Card entreranno gratuitamente, per un ulteriore incentivo il turismo culturale.

GAM: tra contemporaneo e maestri

Alla GAM, i visitatori potranno esplorare le ricche collezioni permanenti e il Deposito vivente, un viaggio attraverso l’arte moderna e contemporanea. Le mostre temporanee aggiungono un tocco di vivacità: Fausto Melotti. Lasciatemi divertire! (+1€) celebra il genio dell’artista con le sue sculture e opere ludiche, mentre Alice Cattaneo. Dove lo spazio chiama il segno e Giosetta Fioroni (in Videoteca, +1€) offrono uno sguardo sul contemporaneo.

Fausto Melotti GAM Torino / Immagine allestimento da Ufficio Stampa

Per arricchire l’esperienza, sono previste due visite guidate: alle 15:00 Seconda risonanza. Ritmo, struttura e segno e alle 16:30 un approfondimento sulla mostra di Melotti, curate dalla Cooperativa Sociale Mirafiori.

LEGGI ANCHE: — Ferragosto a Milano: musei aperti, mostre e cinema sotto le stelle

MAO: un viaggio in Oriente

Il MAO invita a immergersi nelle sue cinque gallerie permanenti, che spaziano da Cina a Giappone, Corea, India e Sud-Est asiatico. Tra le mostre temporanee, Adapted Sceneries e Paesaggi da sogno. Le 53 stazioni della Tokaido trasportano i visitatori nel Giappone tradizionale, mentre Haori. Gli abiti maschili del primo Novecento narrano il Giappone (+1€) esplora la moda e la cultura nipponica.

Le visite guidate, sempre a cura della Cooperativa Mirafiori, includono: Haori alle 10:30, Asia Orientale: Cina, Giappone e Corea tra sacro e profano alle 12:00, Di seta e di carta. Narrazioni artistiche tra Giappone e Corea alle 15:00 e L’India e il sud-est asiatico, il tetto del mondo, poi fino al Mediterraneo alle 16:30.

Jx/151.D / Andō Hiroshige, Edo (Tokyo) 1797 – Edo 1858, Cinquantatré Stazioni della Tōkaidō” 東海道五十三次, circa 1833-1834. Stampa xilografia a matrici multiple (nishiki-e). Editore: Takenouchi Magohachi (Hoeidō) Stazione n. 5. Totsuka, L’incrocio di Motomachi 戸塚 元町別道

Palazzo Madama: dal Medioevo al Novecento

Palazzo Madama, antico castello trasformato in museo, offre un’esperienza che spazia dal Medioevo al Barocco, con le sue collezioni permanenti. Le mostre temporanee includono Jan Van Eyck e le miniature rivelate, che svela capolavori fiamminghi, Bianco al femminile, dedicata all’arte al femminile, e Visitate l’Italia. Promozione e pubblicità turistica 1900–1950 (+1€), un viaggio nella storia del turismo italiano.

Le visite guidate, alle 10:30 e 15:00 (Da castello a museo), alle 12:00 (Van Eyck e le miniature rivelate) e alle 16:30 (Visitate l’Italia!), accompagneranno i visitatori nella scoperta del palazzo e delle sue esposizioni.

467/M, f. 116 / Très Belles Heures de Notre Dame de Jean de Berry, codice noto anche come Ore di Torino-Milano, “Messa dei morti”, Jan Van Eyck, 1420-1424, mm 203 x 283

L’accesso alle visite guidate è al prezzo di 7€ a partecipante e richiede prenotazione (011 5211788, prenotazioniftm@arteintorino.com), con disponibilità fino a esaurimento posti.

Immagini da Ufficio Stampa