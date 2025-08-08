A Tagliacozzo torna Contemporanea: due mostre sull’arte della memoria, con Concetta Baldassarre e Annu Palakunnathu Matthew. Ingresso gratuito.

Dal 3 agosto al 21 settembre 2025 torna Contemporanea, la rassegna d’arte contemporanea ospitata nelle sale del Palazzo Ducale Orsini-Colonna a Tagliacozzo, in Abruzzo. Giunta alla sua dodicesima edizione, la manifestazione – ideata nel 2012 da Emanuele Moretti con il sostegno del Comune di Tagliacozzo e oggi curata da Cesare Biasini Selvaggi – continua a intrecciare arte, storia e identità territoriale in uno dei borghi più belli d’Italia.

L’edizione 2025, intitolata Archivi della memoria sospesa, presenta le opere di due artiste che – pur lontane per origine, linguaggio e contesto – condividono un’urgenza comune: quella di riportare alla luce storie dimenticate, personali e collettive. Da un lato, l’arte astratta e lirica di Concetta Baldassarre; dall’altro, la fotografia storica e concettuale di Annu Palakunnathu Matthew.

Concetta Baldassarre: il ritratto svelato di una vita nell’arte

Con la prima retrospettiva pubblica dopo la sua morte, Il ritratto svelato di una vita nell’arte riscopre l’opera di Concetta Baldassarre (1924–1981), artista abruzzese allieva di Toti Scialoja e figura poco nota del secondo Novecento. In mostra circa 60 lavori, tra dipinti, disegni e oggetti d’arte applicata, che ne restituiscono il percorso creativo e umano.

La sua pittura, inizialmente legata al naturalismo, evolve verso un linguaggio tonale e infine astratto, influenzato da maestri come Bice Lazzari e lo stesso Scialoja, che le donò un’opera – esposta per la prima volta – riconoscendone il talento. Nei lavori di Baldassarre convivono spiritualità, forza femminile e dolore storico: guerra, terremoti, trasformazioni sociali. La tela diventa spazio espressivo in cui l’assenza umana è evocata con struggente delicatezza. Il suo astrattismo è insieme rigore e speranza, visione e memoria.

Le storie nascoste di Annu Palakunnathu Matthew

La seconda mostra, Storie nascoste. Gli italiani d’Abruzzo e i soldati indiani nella Seconda guerra mondiale, è firmata dall’artista anglo-indiana Annu Palakunnathu Matthew, che lavora tra Stati Uniti e India. Frutto di una lunga ricerca sul territorio, il progetto racconta una vicenda poco conosciuta: quella dei soldati indiani internati ad Avezzano durante la guerra e aiutati a fuggire da famiglie abruzzesi.

Attraverso fotografie, oggetti e testimonianze, l’artista costruisce un’installazione immersiva che riporta alla luce episodi cancellati dalle narrazioni ufficiali. Tra i materiali in mostra, un violino donato da un prigioniero indiano alla famiglia che lo salvò, e il registro ospedaliero con nomi e generalità dei detenuti. Le immagini sono proiettate sulle pareti segnate dal tempo del palazzo, creando un cortocircuito tra passato e presente, tra silenzio e racconto.

Arte come ponte tra epoche e culture

Contemporanea 25 è più di una mostra: è un dialogo tra epoche, linguaggi e identità. Baldassarre e Matthew, ciascuna a suo modo, offrono uno sguardo profondo sull’essere umano e sulla sua capacità di custodire, trasformare e tramandare la memoria. L’edizione è realizzata con il patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Abruzzo e in collaborazione con l’Archivio Baldassarre e il Centro di documentazione sul campo PG. 91 di Avezzano.

Contemporanea 25. Archivi della memoria sospesa: Concetta Baldassarre e Annu Palakunnathu Matthew

a cura di Cesare Biasini Selvaggi

direzione artistica: Emanuele Moretti

Palazzo Ducale Orsini-Colonna

via S. Cosma, 67069 Tagliacozzo (AQ)

Apertura: 4 agosto-21 settembre 2025

Orari: dal 4 al 31 agosto, tutti i giorni, ore 10.30-12.30 e 16.30-19.30; dal 1° al 21 settembre, apertura solo nei giorni di sabato e domenica, ore 10.30-12.30 e 16.30-19.30

Ingresso gratuito

Informazioni: Associazione Culturale ARTEiX info@contemporanea-art.it; www.contemporanea-art.it