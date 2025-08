Scopri Charming.WE di Ivyan Tsai a Milano: una mostra tra ricamo, ritualità e tè taiwanese dal 5 al 19 settembre 2025 alla Gola Gallery.

Da un piccolo villaggio tra le colline di Taiwan fino al cuore creativo di Milano, l’artista e designer Ivyan Tsai presenta per la prima volta in Italia il suo progetto Charming.WE: un’esposizione multisensoriale che fonde arte del ricamo, cultura del tè e ritualità asiatica in chiave contemporanea.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Dal 5 al 19 settembre 2025, dalle 14:00 alle 19:00, presso la suggestiva Gola Gallery (Via Gola 5, Milano), il pubblico sarà invitato a scoprire abiti, accessori, strumenti musicali decorati e oggetti ricamati a mano, frutto di un lavoro che unisce memoria, identità e trasformazione. A completare l’esperienza, la possibilità di partecipare a cerimonie del tè freddo a infusione lenta, eventi performativi, degustazioni e momenti conviviali ispirati alla tradizione taiwanese.

L’inaugurazione ufficiale si terrà venerdì 5 settembre alle ore 18:00, con l’evento speciale Now and Ever – To enjoy the beauty across time and space: una vera e propria festa tra musica dal vivo, tè tradizionale, birra, vino e cibo tipico, pensata per accogliere il pubblico in uno spazio caldo e rituale. Durante l’opening, Ivyan Tsai presenterà il progetto e il concept dell’installazione.

LEGGI ANCHE: MatyoDesign: il ricamo ungherese Matyó tra arte e moda

Charming.WE: un brand che ricama ponti tra Oriente e Occidente

Charming evoca il fascino e la bellezza. WE è l’abbraccio tra West ed East. Il logo diventa così simbolo di dialogo tra mondi lontani, uniti da un linguaggio estetico che rilegge la tradizione attraverso uno sguardo contemporaneo. Charming.WE è più di un brand: è un manifesto di identità culturale e rinascita creativa.

Un’eredità viva tra i fili della memoria

Nata e cresciuta in un villaggio taiwanese, Ivyan ha respirato sin da piccola l’artigianato, il valore del tempo e la lentezza dei gesti. Dopo anni di ricerca e raccolta di ricami antichi, ha trasformato la propria collezione in un linguaggio artistico. «Il mio desiderio è mostrare come il passato possa rinascere nel presente. – racconta Ivyan Tsai – Non si tratta solo di conservare oggetti antichi o tecniche dimenticate, ma di trasformarli con rispetto, dando loro nuova vita e significato nel quotidiano. Ogni dettaglio, ogni filo, ogni scelta creativa racconta una storia che ci appartiene: parla delle nostre radici, della cultura da cui proveniamo e di come possiamo continuare a farla vivere. Anche oggi, anche domani. È un modo per connettere epoche diverse, per creare un ponte tra ciò che siamo stati e ciò che possiamo ancora diventare».

Dopo il successo del debutto a Taipei nel 2022 e la partecipazione ad Artigiano in Fiera Milano 2024, Ivyan torna ora con una mostra che è ponte e rito, arte e cura.

Ricamo, tè e spiritualità: un percorso da vivere

L’allestimento include opere tessili, accessori e oggetti che reinterpretano simboli religiosi e rituali asiatici con ironia e raffinatezza. Accanto, una sezione dedicata alla cultura del tè taiwanese propone cerimonie quotidiane (su prenotazione, ore 16–17), guidate da esperti del settore.

Nei weekend, spazio a eventi speciali come la Taiwan Music Night (fusion tra suoni tradizionali ed elettronica) e la Taiwan Movie Night, con proiezioni dedicate alla cultura visiva dell’isola.

«Il tè, a Taiwan, è molto più di una semplice bevanda: è un gesto quotidiano ma profondamente sacro, un invito alla calma e all’ascolto. È lo stesso spirito che ritrovo nel ricamo. – spiega Ivyan – Entrambi richiedono tempo, attenzione, presenza. Non si possono improvvisare: sono pratiche che si costruiscono nella lentezza, nella cura, nella ripetizione. In questa mostra ho voluto far incontrare queste due dimensioni, l’arte del tè e quella del tessuto, per raccontare una filosofia di vita che affonda le radici nella tradizione ma parla anche al nostro presente: un invito a rallentare, a ritrovare bellezza nei gesti semplici e a riscoprire ciò che ci connette alla nostra stori».

Charming.WE

Brand fondato da Ivyan Tsai, pioniera dell’embroidery design a Taiwan. Un progetto che fonde artigianato e innovazione, raccontando identità, radici e trasformazioni attraverso abiti, installazioni e oggetti carichi di simbolismo.

Gola Gallery, Via Gola 5, Milano

5–19 settembre 2025, ore 14:00–19:00

www.golagallery.com