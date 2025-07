Borghi Invisibili presenta la mostra ‘Le città di Calvino’ dopo la prima fase di restauro di Palazzo Lenci a Barchi.

Palazzo Lenci, nel cuore del borgo rinascimentale di Barchi (Terre Roveresche, PU), rinasce con il progetto Borghi Invisibili e inaugura il 3 agosto la mostra Le città di Calvino, in occasione della festa popolare La Tàvlata sul Castel. Curata nell’ambito del restauro guidato da 593 Studio, l’esposizione, visitabile fino al 30 agosto, presenta opere di giovani artisti dell’Accademia di Belle Arti di Palermo e dell’Istituto Elmad di Parigi, ispirate al capolavoro di Italo Calvino.

Il progetto segna una svolta per Palazzo Lenci, edificio simbolo della “città ideale” di Filippo Terzi, progettata nel Cinquecento. La prima fase del restauro, in collaborazione con gli Istituti Filippin-La Salle, ha riportato alla luce facciate, tetti e camini storici, ridando vita alla piazza centrale di Barchi. “Il cantiere aperto di Barchi esempio di progettazione condivisa ad alto valore sociale” dichiara Michele Sbrissa, amministratore di 593 Studio.

“Stiamo riportando alla luce questi elementi con pazienza e cura anche attraverso i laboratori organizzati assieme agli Istituti Filippin. Queste tracce di storia non erano documentate e non ci aspettavamo una qualità così elevata, una simile eleganza e bellezza artigianale” spiega ancora Sbrissa.

Durante i lavori, per esempio, sono emerse scoperte sorprendenti come varchi murati, scalinate nascoste, decorazioni floreali e grafiche pittoriche. Testimonianze di un passato dimenticato che ora dialogano con la comunità.

Il progetto di Palazzo Lenci

Antonio Sebastianelli, sindaco di Terre Roveresche, sottolinea l’importanza del progetto: “Il cantiere di Palazzo Lenci ha permesso di restituire a Barchi un’importante quinta scenica del progetto originario della città ideale disegnata dell’architetto Filippo Terzi”.

Il restauro non è solo un progetto tecnico, ma anche un laboratorio sociale con studenti, associazioni locali e volontari chehanno trasformato il cantiere in un’esperienza collettiva. “Una scuola di vita, che unisce mani, idee, memoria e futuro”, lo ha definito Sileno Rampado, direttore degli Istituti Filippin-La Salle.

Visitabile per tutto agosto con il supporto di volontari e famiglie locali, il cantiere di Palazzo Lenci è a tutti gli effetti un esempio di rigenerazione partecipata. “Questo progetto, questo cantiere, è un esempio virtuoso di rigenerazione per i nostri borghi creatività e concretezza, facendo rete e creando sinergie dal basso”, afferma Domenico Carbone, sindaco di San Costanzo, dove la mostra approderà in autunno. Il sito offre una navigazione 3D dei borghi di Barchi e Cerasa, realizzati con laser scanner e droni, che anticipa il futuro del progetto.

Con l’autunno, infatti, riprenderanno i lavori per la seconda fase del restauro, che valorizzerà le idee della comunità. “Con umiltà e grazie al supporto di chi sta credendo a questa avventura che si sta scrivendo giorno dopo giorno, possiamo dire di essere sulla buona strada”, conclude Sbrissa. Le città di Calvino e il cantiere di Palazzo Lenci sono un invito a vivere la storia come un racconto collettivo, tra arte, memoria e innovazione.

Le città di Calvino: arte e immaginario

Immagine da Ufficio Stampa Immagine da Ufficio Stampa

La mostra Le città di Calvino, allestita tra le sale incompiute di Palazzo Lenci, rende omaggio al celebre libro di Italo Calvino attraverso 40 opere originali, tra illustrazioni, graphic novel e installazioni. Realizzate da studenti e docenti dell’Accademia di Belle Arti di Palermo (tra cui Renato Galasso, Emanuele Gizzi, Leandra La Rosa) e dell’Istituto Elmad di Parigi, le opere dialogano con le decorazioni storiche riemerse.

Tre creazioni della Compagnia delle Catenelle di Barchi arricchiscono l’esposizione, fondendo passato e contemporaneità. L’allestimento, reso possibile da volontari e ditte locali come Z Impianti, si integra con i camini, i pavimenti e le travature del palazzo, offrendo un’esperienza immersiva.

Le città di Calvino

Palazzo Lenci, Barchi (Terre Roveresche, PU)

Dal 3 al 30 agosto 2025

Lunedì, venerdì, sabato dalle 20:00 alle 22:00

Immagini da Ufficio Stampa