Dal 3 agosto, Palazzo Graziani a Norcia ospita ‘Nursialand’, mostra d’arte contemporanea con Andrea Sampaolo, Fabio Gismondi e Paolo Petrangeli.

Dal 3 al 20 agosto 2025, Palazzo Graziani riapre le sue porte per Nursialand, una mostra d’arte contemporanea che celebra la rinascita di Norcia dopo il sisma. Promossa dal Comune di Norcia e Norcia Condivide, l’esposizione presenta le opere di Andrea Sampaolo, Fabio Gismondi e Paolo Petrangeli, figli (naturali e adottivi) di questa terra. Inserita nella manifestazione Castellina Art and Sound, la mostra nasce come risposta alla tragedia del sisma e trasforma il dolore del terremoto in un potente atto creativo

Nursialand si configura, infatti, come un percorso di “morte e rinascita” che utilizza l’arte per ricucire il tessuto sociale nursino. Dal dramma che ferisce la terra natìa divenuta matrigna, per dirla alla Leopardi, alla ricostruzione umana. Un percorso che la mostra compie attraverso disegni, colori e immaginazione al servizio delle emozioni e della creatività. Le opere, esposte nel ritrovato Palazzo Graziani, incarnano a pieno il linguaggio universale della pittura, unendo anime diverse in un dialogo emotivo coerente.

Tre artisti, tre visioni

I protagonisti della mostra – Sampaolo, Gismondi e Petrangeli – offrono prospettive uniche, che hanno come minimo comune denominatore l’amore per Norcia. Andrea Sampaolo, anche direttore artistico di Nursialand, trae ispirazione dall’estetismo d’avanguardia americano degli anni ‘50, fondendo Action Painting e American Graffiti. Transitorietà e contaminazione sono i tratti caratteristici del suo stile, nel quale la pittura è strumento di ricerca attraverso una continua evoluzione. Ne nascono opere che esplorano l’evoluzione personale in un contesto culturale complesso.

Andrea Sampaolo, Fioritura

“Sampaolo non è un pittore nel senso modernista del termine, non è un peintre”, scrive il critico Giovanni Burali d’Arezzo. “Il linguaggio della pittura è solo una parte dell’intero suo sistema creativo. Per Sampaolo l’arte è infatti una ricerca intesa come processo intermediale che si apre incessantemente alla transitorietà e alla contaminazione”.

Fabio Gismondi porta, invece, in scena una pittura gestuale e teatrale, dai colori caldi e aggressivi. Le sue opere sono quasi teatrali, con un cromatismo caldo ed aggressivo che mescola pop art, espressionismo e materiali contemporanei. “I ritratti di personaggi celebri (attrici, cantanti, filosofi) sono una sorta di pretesto che permette all’artista di denunciare e redimere una realtà artificiale e inautentica”, spiega Burali d’Arezzo. “I volti, così, si fanno metafora di una condizione sospesa tra l’energia creatrice dell’uomo libero e la reificazione generata dalla mercificazione culturale. […] le opere in mostra sono l’esito del trasferimento di immagini digitali su pannelli di forex su cui l’artista interviene con una tecnica mista che ricorre al collage, al decollage e all’impiego di acrilici e smalti”.

Fabio Gismondi, Monica Vitti

Infine, Paolo Petrangeli, con il suo stile surreale, trasporta in un mondo onirico. La sua formazione classica si intreccia con un approccio armonioso, celebrando il rapporto osmotico tra uomo e natura. “Le immagini di Petrangeli, animate dal contrasto tra colori caldi e freddi, raccontano di atmosfere sospese e sognanti”, scrive il critico. “Animali antropomorfi, bambini, insetti mostri, robot, sirene sono solo una parte dell’universo surreale che si anima nei lavori. […] Protagonista delle opere in mostra è il rapporto tra la natura, gli animali, e gli esseri umani. Un rapporto non gerarchico che si stabilisce all’insegna del rispetto e dell’amore reciproco. Il messaggio è che la natura deve essere intesa come parte integrante della vita e dell’esistenza degli uomini. E non come qualcosa di esterno all’uomo che va dominato e depredato per scopi economici o vantaggi materiali.

Palazzo Graziani riapre con l’arte

“Con l’amministrazione comunale e la famiglia Graziani insieme a Municipia e Doc servizi, partner del progetto, riapriamo Palazzo Graziani”. Così Maria Anna Stella, assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Norcia. “Un luogo chiuso da tempo, ma che adesso riapre al pubblico ospitando una prestigiosa mostra d’arte contemporanea, la prima realizzata a Norcia. Sono molto diversi fra loro per stile e identità, ma tutti incarnano un unico desiderio, quello di parlare col cuore e con l’anima alla città”.

Nursialand

Palazzo Graziani, Norcia

Dal 3 al 20 agosto 2025

