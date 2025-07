Arte, fotografia e grandi eventi a Napoli estate 2025: da JR a Picasso, fino a Pino Daniele e agli spazi del Madre. Ecco cosa vedere.

L’estate 2025 a Napoli si accende di arte, colori e grandi nomi internazionali grazie a mostre imperdibili. Dai classici dell’arte moderna alle mostre immersive più amate dal grande pubblico, il calendario espositivo della città partenopea offre appuntamenti da non perdere per turisti e appassionati. Ecco una guida alle mostre più interessanti da visitare nei mesi estivi, tra giugno, luglio e agosto 2025.

Le mostre da vedere a Napoli nell’estate 2025

JR – Chi sei, Napoli?

Gallerie d’Italia, Napoli – fino al 5 ottobre 2025

L’artista francese – che colora, con i suoi collage, facciate di edifici storici e monumentali – sceglie Napoli per l’ottavo capitolo delle della serie Chronichles. Dopo aver fotografato l’anima partenopea, il collage di JR è apparso sulla facciata del Duomo di Napoli: alle Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo in via Toledo c’è il racconto della sua composizione. In mostra verranno presentati anche tre murali della serie Chronicles: quello in Francia (Chroniques de Clichy-Montfermeil), Cuba (Las Crónicas de Cuba) e USA (The Gun Chronicles: A Story of America).

Un consiglio: fino al 26 ottobre, nell’atrio d’ingresso delle Gallerie d’Italia di Napoli troverete anche – eccezionalmente – il David di Jago, proveniente dallo Jago Museum.

Tesori ritrovati: storie di crimini e di reperti trafugati

Museo Archeologico Nazionale di Napoli (MANN) – fino al 30 settembre 2025

Il MANN ospita una mostra veramente imperdibile: il percorso espositivo di Tesori ritrovati svela infatti le dinamiche del mercato illegale delle opere d’arte e i danni irreversibili causati dal saccheggio e dalla distruzione del patrimonio culturale. Cinque sezioni con spiegazioni illuminanti, ma anche 600 oggetti dissequestrati. Tra arte e true crime.

Picasso – Il linguaggio delle idee

Basilica di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta, Napoli – fino al 28 settembre 2025



Un viaggio alla scoperta di Picasso in 8 sezioni per raccontare la creatività dell’artista spagnolo attraverso manifesti, ceramiche e incisioni, con alcune opere originali uniche e delle riproduzioni realizzate in gran parte dopo le opere di Pablo Picasso ed Edition Madoura ceramiche, per un totale di 107 opere appartenenti a collezioni private.

Eventi e installazioni all’aperto a Napoli nell’estate 2025

Pinocchio in Piazza Mercato

Fino al 5 ottobre 2025

Avete tempo fino ad ottobre per ammirare OH!, installazione pubblica urbana realizzata dall’artista Marcello Jori. Il Pinocchio in bronzo elogia il burattino nato dalla fantasia di Carlo Collodi si inserisce nell’ambito di Napoli contemporanea 2025.

Mostre nei musei e gallerie private

Non mancano le esposizioni nei principali spazi espositivi privati della città, tra cui:

Galleria Alfonso Artiaco (ospita fino al 6 settembre Nient’altro che Pittura, la prima personale di Paolo Bini).

(ospita fino al 6 settembre Nient’altro che Pittura, la prima personale di Paolo Bini). Pio Monte della Misericordia (che ospita Sette opere della Misericordia di Caravaggio).

Molte di queste gallerie propongono appuntamenti estivi che arricchiscono l’offerta culturale della città.

La guida alle mostre di Napoli per l’estate 2025 sarà aggiornata nei prossimi mesi con nuove esposizioni e appuntamenti culturali.

Foto: Shutterstock