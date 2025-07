Una mostra a Como celebra, fino al 30 settembre, la creatività dell’arte orafa attraverso 70 creazioni di design italiano e internazionale.

Dal 21 luglio al 30 settembre 2025, la galleria Diaz14 di Como ospita Il gioiello diventa arte, un’esposizione che eleva il gioiello a forma d’arte contemporanea. Promossa da Gioel Milano, erede della storica argenteria San Lorenzo, la mostra presenta 70 creazioni di maestri del design. Tra loro, nomi quali Naoko Shintani, Lella e Massimo Vignelli, Afra e Tobia Scarpa, Giovanna Talocci, Maria Blaisse, Antonio Piva, Flavia Alves de Souza e Benedetta Tagliabue Miralles. Illuminata dall’architetto delle luci Francesco Murano, l’esposizione trasforma collane, anelli, bracciali e medaglioni in microcosmi progettuali che uniscono estetica, artigianato e innovazione.

Il gioiello come visione culturale

La mostra ridefinisce il gioiello, non più solo ornamento ma espressione di una visione estetica e culturale. Ogni pezzo è un manifesto di design, dove la materia diventa narrazione. Fondata nel 1970, San Lorenzo ha rivoluzionato il mondo dell’argento introducendo il linguaggio del design, rompendo con il classicismo tradizionale. Gioel Milano ne raccoglie l’eredità, proseguendo il dialogo tra materia e creatività.

Tra i 70 pezzi in mostra, spiccano due creazioni simbolo. La Collana Sfere di Afra e Tobia Scarpa, realizzata nel 1990 per il ventennale di San Lorenzo, reinterpreta il filo di perle con 19 sfere d’argento su cordini di seta multicolore, unendo semplicità e concettualità. La Collana Senza Fine di Lella e Massimo Vignelli, fluida e modulare, nasce da uno schizzo a mano libera e dalla maestria artigianale, senza disegni tecnici, incarnando un’estetica trasformabile. Questi gioielli esemplificano la capacità del design di trasformare oggetti quotidiani in opere d’arte.

Punto di forza della mostra è, poi, la collezione PAN999, ideata da Tobia Scarpa con il Politecnico di Milano. Pentole e bicchieri, realizzati in argento puro all’interno e ferro all’esterno, sfruttano le proprietà battericide, igieniche e termoconduttrici dell’argento, coniugando funzionalità e raffinatezza. Questa serie riflette l’approccio innovativo di San Lorenzo, che ha sempre unito ricerca tecnologica ed eleganza estetica, rendendo il design un’esperienza tattile e visiva.

Ogni artista selezionato trasforma, dunque, il gioiello in un microcosmo di idee, dove la materia diventa linguaggio universale. La mostra celebra la capacità del design di dare forma a intuizioni culturali, rendendo ogni pezzo un dialogo tra tradizione e innovazione.

