Scopri le mostre in corso a Roma durante l’estate 2025: da Dalí a Ballen, dai musei alle gallerie della capitale. I consigli di Revenews.

Con l’arrivo delle settimane più calde dell’anno, Roma si veste di arte e cultura, trasformandosi in un mosaico di esposizioni che spaziano dal surrealismo di Salvador Dalí alla fotografia storica di Fabio De Angelis. La Capitale, immersa nell’atmosfera dell’Anno Santo, offre infatti un calendario ricco e variegato, perfetto per gli amanti dell’arte che desiderano esplorare musei, gallerie e spazi all’aperto sotto il sole estivo.

Ecco la selezione aggiornata di Revenews Arts per orientarsi tra gli appuntamenti principali da segnare in agenda.

Musei: le mostre da visitare a Roma a luglio 2025

Ultimi giorni

Caravaggio 2025

Palazzo Barberini – fino al 20 luglio 2025

Inaugurata lo scorso 7 marzo, Caravaggio 2025 a Palazzo Barberini (Via delle Quattro Fontane 13) si prepara a chiudere i battenti il 20 luglio. Si tratta, dunque, dell’ultima occasione per immergersi nella rivoluzione artistica di Michelangelo Merisi. Curata da Francesca Cappelletti, Maria Cristina Terzaghi e Thomas Clement Salomon, la mostra riunisce 24 capolavori da collezioni italiane e internazionali. Per un viaggio unico tra le opere rare del maestro lombardo.

Tra i tesori esposti spicca Ecce Homo, riscoperto nel 2021 con una storia avvincente. Un dipinto dimenticato, valutato appena 1.500 euro all’asta, rivelatosi un capolavoro perduto e ora esposto dopo il debutto al Museo del Prado.

Mostre per tutto il mese di luglio

Carole A. Feuerman. La voce del corpo

Palazzo Bonaparte fino al 21 settembre 2025

Il Palazzo Bonaparte ospita Carole A. Feuerman. La voce del corpo, la prima grande antologica italiana dedicata alla celebre scultrice americana del superrealismo pop. Con oltre 50 opere in mostra tra sculture, disegni, fotografie e un’installazione site-specific, l’artista trasforma il corpo umano in un potente linguaggio emotivo. Tra nuotatrici, frammenti femminili e figure a grandezza naturale, Feuerman scolpisce la materia per raccontare forza, fragilità e bellezza, dando al corpo una voce che commuove e resiste. Una mostra imperdibile per chi ama l’arte che vibra sotto la pelle.

Un po’ di Dalì e Roger Ballen

Salvador Dalí. Tra arte e mito

Museo storico della Fanteria fino al 27 luglio 2025

Il Museo Storico della Fanteria (Piazza di Santa Croce in Gerusalemme 7) propone un’esposizione che celebra il genio surrealista in occasione del 125° anniversario della sua nascita. Patrocinata da Regione Lazio, Roma Capitale – Assessorato alla Cultura e l’Oficina Cultural de la Embajada de España, la mostra presenta circa 80 opere, tra disegni, sculture, ceramiche e incisioni. Molte di queste sono esposte per la prima volta a Roma. Provenienti da collezioni private italiane e belghe, i lavori includono dialoghi con opere di García Lorca e Joan Miró, creando un viaggio onirico che esplora fantasia, inconscio e mito. L’allestimento, curato da un team internazionale, offre un’esperienza immersiva con pannelli esplicativi e un’audioguida che guida i visitatori attraverso l’evoluzione stilistica di Dalí.

Roger Ballen. Animalism

Mattatoio (Pad. 9) – fino al 27 luglio 2025

Per tutto il mese di luglio, il Mattatoio di Roma (Padiglione 9a, Piazza Orazio Giustiniani 4) si trasforma in un palcoscenico dell’anima con Animalism di Roger Ballen, tra i fotografi contemporanei più influenti. Curata da Alessandro Dandini de Sylva con la collaborazione di Marguerite Rossouw, e arricchita dall’installazione sonora di Cobi van Tonder, la mostra esplora il legame inquietante tra uomo e animale. Le fotografie surreali di Ballen sfumano i confini tra umanità e natura selvaggia, usando lo spazio come specchio di violenze passate per stimolare riflessioni profonde.

Re:humanism e una mostra sul Giubileo

Re:humanism Art Prize 4. Timeline Shift

Fondazione Pastificio Cerere – fino al 30 luglio 2025

Torna il Re:humanism Art Prize con la sua quarta edizione, Timeline Shift, in programma alla Fondazione Pastificio Cerere (Via degli Ausoni 7), luogo iconico della sperimentazione artistica contemporanea. Curata da Daniela Cotimbo, la mostra collettiva riunisce le opere di dieci finalisti selezionati tramite un’open call internazionale lanciata nell’inverno 2024. Con loro, il vincitore del Premio APA. Tema centrale è il tempo, riletto attraverso l’intelligenza artificiale per sfidare la visione occidentale lineare e produttivistica. Timeline Shift – “spostamento della sequenza temporale” – invita a ripensare le logiche estrattive della tecnologia, proponendo modelli etici, sostenibili e inclusivi.

Esther Hunziker Screen Tests, 2025 Courtesy the artist

Roma 1975. Città, volti e storie nell’anno giubilare

Drugstore Museum – fino al 31 luglio 2025

In occasione del Giubileo 2025 che anima la Capitale, il Drugstore Museum (Via Portuense 17) riporta indietro le lancette del tempo con Roma 1975. Città, volti e storie nell’anno giubilare, aperta fino 31 luglio. Promossa dalla Soprintendenza Speciale di Roma e curata da Daniela Porro e Alessio De Cristofaro, la mostra esplora il Giubileo della Speranza di mezzo secolo fa, nato dopo il Concilio Vaticano II. Tutto inizia nel 2024, quando il fotografo Fabio De Angelis dona 95 rullini inediti, catturati durante quel periodo di fermento sociale e culturale. Suddivisa in cinque temi, l’esposizione intreccia foto, video e oggetti per riflettere sui mutamenti della Città Eterna. Installazioni multimediali immersive amplificano l’esperienza, coinvolgendo i visitatori.

Oltre la stagione estiva: le mostre che proseguono in agosto e oltre

Frigidaire. Storia e immagini della più rivoluzionaria rivista d’arte del mondo

Museo di Roma in Trastevere – fino al 7 settembre

Il Museo di Roma in Trastevere (Piazza di S. Egidio 1b) ospita Frigidaire – Storia e immagini della più rivoluzionaria rivista d’arte del mondo. La mostra celebra l’avanguardia culturale fondata nel 1980 da Vincenzo Sparagna, Stefano Tamburini, Filippo Scozzari, insieme ad Andrea Pazienza, Tanino Liberatore e Massimo Mattioli. Il percorso esplora arte, satira, musica, politica, letteratura, filosofia, fumetto e giornalismo, riflettendo le trasformazioni sociali dagli anni ’70 a oggi. Con oltre 300 opere – numeri iconici, copertine, tavole originali, grafiche e reportage – l’esposizione presenta l’Arte Maivista, termine coniato da Pazienza e Sparagna per definire un’arte imprevista e multipla. Il tutto ambientato a Trastevere – culla de Il Male in via della Penitenza – per offrire un viaggio trasversale, attraendo generazioni diverse.

Tra Oriente e Occidente

2025 East and West: International Dialogue Exhibition – From Shanghai to Rome

Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea (GNAM) – fino al 14 settembre

La Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma ospita , mostra che intreccia l’arte contemporanea cinese con il patrimonio italiano. In occasione dei 700 anni dalla morte di Marco Polo e del 55° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Cina, l’esposizione presenta oltre 70 opere di più di 40 artisti. Il percorso mette in dialogo maestri italiani del Novecento come Balla, Boccioni, Modigliani, de Chirico, Morandi, Burri, Fontana, Kounellis e Schifano con artisti contemporanei cinesi. Completano l’allestimento nomi di spicco dell’arte internazionale, tra cui Maurizio Cattelan e Rudolf Stingel, insieme a talenti emergenti italiani come Daniela De Lorenzo e Alessandro Piangiamore. L’obiettivo della mostra è stimolare un rinnovato scambio culturale euroasiatico attraverso l’arte, in un intreccio tra memoria, identità e visioni contemporanee.

Amano Corpus Animae

Palazzo Braschi – fino al 12 ottobre 2025

Dopo il trionfo milanese, Palazzo Braschi (Piazza di San Pantaleo 10) accoglie Amano Corpus Animae, omaggio al Maestro Yoshitaka Amano. Ideata da Lucca Comics & Games e curata da Fabio Viola, la mostra celebra i 50 anni di carriera dell’artista giapponese con oltre 200 opere, tra disegni originali, cel d’animazione e oggetti di culto. Partner istituzionali includono la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Cultura, l’Ambasciata del Giappone e il Comune di Lucca. L’esposizione riflette l’amore di Amano per Roma, ispirato dalle mitologie greco-romane dagli anni ’70.

Fino a novembre 2025

Mario Mafai e Antonietta Raphaël. Un’altra forma di amore

Musei di Villa Torlonia, Casino dei Principi – fino al 2 novembre 2025

Il Casino dei Principi ai Musei di Villa Torlonia (Via Nomentana 70) ospita Mario Mafai e Antonietta Raphaël. Un’altra forma di amore, viaggio intimo nel cuore della Scuola Romana. A 50 anni dalla scomparsa di Raphaël e 60 da quella di Mafai, la mostra celebra due icone del Novecento con oltre 100 opere – dipinti, sculture, disegni – e documenti inediti. Il percorso illumina il sodalizio degli anni ’20 in via Cavour, elogiato da Roberto Longhi, e le loro strade divergenti. Da una parte, Mafai, maestro dei Fiori secchi e delle Demolizioni, simbolo di autenticità. E dall’altea, Raphaël, talentuosa lituana ebraica, riscoperta dagli anni ’50 per le sue sculture e l’ultima stagione pittorica.

A mano libera

Museo di Roma in Trastevere – fino al 2 novembre 2025

Museo di Roma in Trastevere (Piazza di S. Egidio 1b) accoglie A mano libera. Arte e cinema d’animazione in Italia, esposizione che celebra il legame tra artisti italiani e l’animazione dal 1957 al 1977. Nato da un PRIN finanziato dal MUR, il progetto è curato da Bruno Di Marino e comprende circa 100 opere. Tra queste, disegni, dipinti, storyboard, rodovetri, pupazzi e foto insieme a 30 film, riflettendo un’epoca segnata da Carosello, che ha plasmato consumi e animazione italiana.

Magna Mater. Tra Roma e Zama

Parco archeologico del Colosseo – fino al 5 novembre 2025

Inaugurata lo scorso 6 giugno, prosegue fino al 5 novembre al Parco archeologico del Colosseo la mostra Magna Mater. Tra Roma e Zama che intreccia archeologia, mito e dialogo culturale tra Italia e Tunisia. Protagonista è la figura divina dalle identità molteplici (Kubaba, Cibele, Kybele, Meter Theon), venerata per oltre un millennio dall’Anatolia a Roma. Il viaggio parte dal suo culto frigio, adottato ufficialmente nel 204 a.C. sul Palatino come simbolo di rinascita. E si snoda in sei sedi, dal Tempio di Romolo fino al Museo del Foro Romano che chiude con echi rinascimentali.

Gallerie, spazi indipendenti e installazioni urbane

La Proporzione Aurea

WeGil, Roma – fino al 18 settembre 2025

Nel cuore di Trastevere, lo spazio WeGil ospita La Proporzione Aurea, mostra a ingresso libero che dal 10 luglio al 18 settembre 2025 esplora la proporzione come linguaggio universale. Promossa dalla Fondazione Relazionésimo ETS, l’esposizione intreccia arte, scienza, economia e filosofia con opere inedite di artisti di diverse generazioni, da Michelangelo Pistoletto a Erica Tamborini.

Icons

Palazzo Bonaparte – fino al 21 settembre 2025

Palazzo Bonaparte a Roma ospita la mostra Icons di Elliott Erwitt, tra i maestri assoluti della fotografia del Novecento. Oltre 80 scatti iconici raccontano con ironia, grazia e profondità la commedia umana, trasformando la quotidianità in poesia visiva. Membro di Magnum Photos dal 1953, Erwitt ha immortalato decenni di storia con uno sguardo leggero e universale. La mostra è un viaggio tra immagini entrate nell’immaginario collettivo e un invito a guardare il mondo con meraviglia, empatia e intelligenza. Un evento imperdibile nel cuore di Roma.

Altre proposte a Roma

Tra le altre proposte artistiche per l’estate 2025:

Altri Venti – Scirocco : fino al 31 luglio, il giardino dell’Ospitale Santa Francesca Romana in Piazza di Porta Capena ospita l’installazione di Bruna Esposito prodotta da Studio Stefania Miscetti, che evoca il respiro del Mediterraneo.

: fino al 31 luglio, il giardino dell’Ospitale Santa Francesca Romana in Piazza di Porta Capena ospita l’installazione di Bruna Esposito prodotta da Studio Stefania Miscetti, che evoca il respiro del Mediterraneo. Giallo come il Sole – emozioni di luce dal 5 al 12 luglio presso Spazio I.De.A. (via Gaetano Casati, 27). Evento artistico dedicato al colore giallo come simbolo di positività e luce.

dal 5 al 12 luglio presso Spazio I.De.A. (via Gaetano Casati, 27). Evento artistico dedicato al colore giallo come simbolo di positività e luce. Cambiare la Prosa del Mondo: Villa Medici – Accademia di Francia (viale della Trinità dei Monti 1), fino all’8 settembre 2025. Mostra collettiva firmata dai 16 artisti contemporanei in residenza (i cosiddetti pensionnaires). L’allestimento si inserisce nel Festival des Cabanes: un dialogo tra paesaggio, architettura e sperimentazione. Il progetto unisce installazioni site-specific e riflessioni sulla dimensione poetica del ritrovarsi, ideata per i suggestivi giardini storici della struttura. Un’occasione perfetta per immergersi in un contesto esclusivo, gratuito e dal carattere sperimentale.

Tutte le mostre sono aggiornate a luglio 2025. La guida verrà aggiornata con nuovi eventi per l’estate.

