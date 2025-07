Jimmie Durham e Monika Sosnowska protagonisti di ‘LAVINIA’, progetto d’arte alla Loggia dei Vini di Villa Borghese. Ingresso gratuito dal 10 luglio.

A Roma, nel cuore verde di Villa Borghese, prende vita la terza inaugurazione di LAVINIA, il programma triennale di arte contemporanea nato per dialogare con il restauro della storica Loggia dei Vini, chiusa da decenni. Fino al 21 settembre 2025, lo spazio accoglierà le opere di Jimmie Durham e Monika Sosnowska, due voci fondamentali del panorama artistico internazionale.

Curato da Salvatore Lacagnina e promosso da Ghella in collaborazione con Roma Capitale, l’Assessorato alla Cultura, la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e Zètema Progetto Cultura, LAVINIA è un progetto che intreccia arte, architettura e memoria. E, come da tradizione, lo fa con un gusto in più: ogni inaugurazione è accompagnata da un gelato ispirato alla stagione e alla storia del luogo. Quello di quest’estate? Mango e sesamo nero: in omaggio ai sorbetti un tempo serviti nella Loggia.

La Loggia dei Vini: storia e rinascita

Costruita tra il 1609 e il 1618 per volere del cardinale Scipione Borghese, la Loggia dei Vini faceva parte di un complesso più ampio che includeva anche una Grotta ipogea e un passaggio sotterraneo verso il Casino Nobile. Era destinata alla conservazione e al consumo di vini e sorbetti, ed è rimasta chiusa al pubblico per decenni. Il restauro triennale, cominciato nel 2024, ha già restituito la parte esterna e proseguirà con il ripristino dell’emiciclo e della pavimentazione in cotto.

LAVINIA, il cui nome omaggia Lavinia Fontana – una delle prime pittrici riconosciute nella storia dell’arte e presente nella collezione di Galleria Borghese – nasce per accompagnare questo percorso di restauro con interventi artistici site-specific. Lo scopo è quello di restituire vitalità a un luogo dimenticato, rendendolo fruibile con uno sguardo nuovo.

Jimmie Durham: l’arte come linguaggio critico

Al centro della Loggia, prende posto Jimmie Durham, artista multidisciplinare scomparso nel 2021. Con l’opera And Now, So Far In The Future That No One Will Recognize Any Of My Jokes (revisited), realizzata con il supporto della Fondazione Morra Greco di Napoli, Durham costruisce una narrazione stratificata del proprio pensiero critico. L’intervento unisce sculture, oggetti, libri selezionati da Maria Thereza Alves, video, documenti e poesie tratte dalle sue pubblicazioni, tradotte per l’occasione da Sacha Piersanti.

Il risultato è un’immersione nella riflessione di Durham sul linguaggio, l’identità e l’architettura come sistema normativo. Un’opera che mantiene viva l’ironia e la densità del suo pensiero, rinnovando il dialogo tra memoria e futuro.

Monika Sosnowska: forma e deformazione

A completare la doppia inaugurazione, Monika Sosnowska presenta l’opera Recinzione (2025), pensata per la ringhiera della Loggia. L’artista polacca, nota per la sua manipolazione di materiali edilizi come travi, tondini di ferro e cemento, trasforma un elemento architettonico funzionale in un oggetto plastico, vibrante e instabile. È un invito a rileggere lo spazio urbano in chiave poetica.

Il lavoro di Sosnowska si inserisce nel percorso già avviato nella prima edizione di LAVINIA, dove aveva realizzato la maniglia del cancello d’ingresso. Oggi la sua opera dialoga con le sedute di Gianni Politi, la fontana infinita di Piero Golia, la scultura-lupa di Enzo Cucchi, l’installazione luminosa di Johanna Grawunder e il sentiero poetico Dante Desire Line di Ross Birrell & David Harding.

L’arte nel parco: un’esperienza gratuita

LAVINIA è pensato per chi attraversa Villa Borghese senza fretta, per i curiosi e per chi cerca una relazione intima con l’arte. L’ingresso è gratuito e gli orari sono comodi anche per una visita pomeridiana.

Ingresso da Via Pinciana, Viale dell’Uccelliera

Dal 10 luglio al 21 settembre (chiuso ad agosto).

Orari di apertura:

– Giovedì e venerdì: 14:00 – 19:00

– Sabato e domenica: 11:00 – 19:00

Ingresso gratuito

Info su: www.laviniaroma.com

Foto: Daniele Molajoli – Courtesy Ghella