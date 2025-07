La mostra ‘The King’s Tour Artists’ svela 70 opere inedite da Carlo III a Buckingham Palace, per i 40 anni dei Royal Tour. Aperta fino al 28 settembre 2025.

Una mostra che è anche un ritratto intimo e inedito del sovrano: dal 10 luglio al 28 settembre 2025, Buckingham Palace apre le sue stanze estive alla mostra The King’s Tour Artists, che raccoglie oltre 70 opere d’arte dalla collezione privata di Sua Maestà Carlo III. Per la prima volta, il pubblico potrà ammirare dipinti, disegni e sculture realizzati da 43 artisti invitati dal Re (allora Principe di Galles) a seguirlo nei suoi viaggi ufficiali, con l’obiettivo di documentare paesaggi, culture e momenti di vita attraverso lo sguardo dell’arte.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Oltre 70 opere inedite dai Royal Tour

Il progetto nacque nel 1985 come iniziativa personale di Carlo III, da sempre profondo sostenitore delle arti. A sue spese, ha invitato artisti — affermati o emergenti — a seguirlo in qualità di tour artists nei suoi viaggi di Stato. Il compito era semplice quanto ambizioso: cogliere, con libertà e sensibilità, l’essenza dei luoghi visitati.

La mostra, allestita nella grande Ballroom del palazzo, offre uno sguardo unico su questi 40 anni di tour attraverso 95 paesi. Tra le opere più rappresentative troviamo From the Afterdeck of HMY Britannia del pittore John Ward — primo artista del programma — affiancato da una versione della stessa scena dipinta proprio da Carlo, che all’epoca amava dilettarsi con la pittura accanto ai suoi ospiti.

Il viaggio prosegue tra tecniche e geografie diverse: l’opera Basilica di San Vitale di Fraser Scarfe, realizzata nel 2025 su iPad durante la visita a Ravenna, è un esempio di come la tecnologia abbia trovato posto nella narrazione reale. Altre opere emblematiche sono il ritratto scolpito in terracotta di un veterano slovacco firmato Marcus Cornish (unico scultore selezionato), i colori del Bhutan nei dipinti di James Hart Dyke — che dipinse accanto al futuro Re nel 1998 al monastero Taktsang — e il disegno di Claudette Johnson ispirato al primo viaggio ufficiale in Rwanda nel 2022.

In occasione della mostra, è stato pubblicato anche il volume The Art of Royal Travel: Journeys with The King, curato da Theresa-Mary Morton e Helen Rosslyn, che raccoglie aneddoti e riflessioni degli artisti, oltre a 100 illustrazioni delle opere. Un libro che arricchisce l’esperienza espositiva e che rende omaggio a un progetto senza pari.

Fraser Scarfe, Basilica of San Vitale, 2025

Un libro che racconta l’arte del viaggio reale

Accanto alla mostra, i visitatori potranno ammirare per la prima volta nella Throne Room i nuovi ritratti ufficiali dell’Incoronazione di Re Carlo e della Regina Camilla, dipinti da Peter Kuhfeld e Paul S. Benney e destinati a entrare nella tradizione dei ritratti di Stato insieme a quelli storici di George III, la Regina Vittoria e il Principe Alberto.

LEGGI ANCHE: I ritratti dell’Incoronazione di Re Carlo e della Regina Camilla

Infine, i biglietti per la visita includono l’accesso alle State Rooms, ai giardini segreti (tra cui la Rose Garden e il Waterloo Vase) e, per chi è riuscito a prenotare in tempo, anche all’ala est del palazzo, oggi sold out. Un’occasione rara per vivere da vicino il lato più umano e creativo della monarchia britannica.

The King’s Tour Artists: info sulla mostra

Dove: Ballroom di Buckingham Palace, Londra

Quando: 10 luglio – 28 settembre 2025

Mostra inclusa nel biglietto delle State Rooms

Inclusa anche la Garden Highlights Tour

Altri percorsi: Royal Mews, The King’s Gallery (mostra The Edwardians)

Biglietti scontati per giovani (18–24), bambini (5–17), gratuito under 5

Chi acquista sul sito ufficiale può convertire il biglietto in pass annuale

Sito: www.rct.uk