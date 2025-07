Dall’11 luglio all’1 agosto le ‘Cosmic Carpark Paintings’ saranno esposte alla Heni Gallery: 900 sterline a quadro, metà del ricavato andrà all’educazione musicale.

Dall’11 luglio al 1 agosto saranno esposte alla Heni Gallery, nel centro di Londra, le opere cosmiche di Ed Sheeran, cantautore britannico conosciuto per hit come Shape of you, recentemente dichiarato il brano più ascoltato su Apple Music negli ultimi 10 anni, ma non (ancora) come artista. Eppure Ed è appassionato di arte fin da sempre, grazie anche a due genitori che lavorano nel campo, e dal 2019 ha iniziato a dipingere a sua volta, nelle pause dei tour, come sfogo creativo.

Realizzate con vernici domestiche, le sue opere – che ricordano piuttosto da vicino Jackson Pollock – si ispirano ai movimenti celesti e lui stesso le ha chiamate Cosmic Carpark Paintings, raccontando che andava a dipingerle all’alba in un parcheggio abbandonato di Soho, tra una tappa e l’altra del tour Divide del 2019.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ed Sheeran (@teddysphotos)

Ed Sheeran artista dal cuore d’oro: il ricavato in educazione musicale

Le tele saranno in vendita nella galleria di Damien Hirst. Hanno un prezzo tutto sommato abbordabile: circa 900 sterline l’una.

Il 50% dei ricavi della vendita andrà alla Ed Sheeran Foundation, che si dedica al sostegno dell’educazione musicale nelle scuole pubbliche della Gran Bretagna. Un tema molto caro all’artista che quest’anno aveva già lanciato un appello – firmato da artisti come Elton John, Coldplay, Harry Styles ed altri – per chiedere al primo ministro britannico di investire in educazione musicale scolastica 250 milioni di sterline.

Ed Sheeran, che ha recentemente toccato Roma durante il suo tour estivo, duettando con Alfa e con Ultimo, è anche uno dei tanti vip ad avere comprato una casa nel nostro paese, precisamente a Paciano, nella zona del lago Trasimeno: ci aspettiamo quindi che i panorami umbri lo ispirino per la creazione di nuove opere artistiche.

Foto copertina da Ufficio Stampa