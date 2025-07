Un viaggio tra arte, scienza e fantascienza che esplora i paradossi quantistici, dal 5 settembre al 23 novembre 2025.

SMAC San Marco Art Centre, inaugurato nel 2025 nelle storiche Procuratie di Piazza San Marco a Venezia, si prepara a ospitare The Quantum Effect, mostra pionieristica co-curata da Daniel Birnbaum e Jacqui Davies, in collaborazione con OGR Torino. In programma dal 5 settembre al 23 novembre 2025, l’esposizione esplora i paradossi della teoria quantistica – universi paralleli, viaggi nel tempo, teletrasporto, supersimmetria e materia oscura. E fondendo arte contemporanea, scienza e cultura pop. “Così come la natura paradossale della fisica quantistica sconvolge la nostra comprensione della realtà, abbiamo creato una mostra che sfida la natura e il significato delle cose. Opere d’arte, film, esperimenti scientifici, teorie quantistiche e le loro rappresentazioni simboliche,” dichiarano Birnbaum e Davies.

L’allestimento, ispirato al romanzo Locus Solus di Raymond Roussel, si sviluppa su mille metri quadri, con 16 sale lungo un corridoio di 80 metri. E ruota attorno all’opera Oil VII (2007) di Isa Genzken, una stanza di specchi che crea l’illusione di mondi paralleli. Le gallerie, simmetriche e speculari, offrono un’esperienza “supersimmetrica” che invita i visitatori a immergersi in realtà multiple. Opere di artisti come Dara Birnbaum, Jeff Koons, Mark Leckey, Marcel Duchamp/Man Ray e Tomás Saraceno si intrecciano con collage cinematografici “entangled” curati da Davies. Rielaborando, così, film di fantascienza, social media e immagini di computer quantistici.

“Talvolta, fatto e finzione si fondono. Protagonisti chiave della fisica quantica vengono rianimati e le linee temporali tradizionali trasformate in: ‘Science Fiction’”. aggiungono i curatori. Anna Bursaux, David Gramazio e David Hrankovic, co-fondatori di SMAC, sottolineano: “Il programma espositivo di SMAC continua a mettere in luce l’inaspettato con The Quantum Effect. Creando un ponte tra il mondo della scienza, dell’arte e del cinema, evidenzia la ricerca, il dialogo e la sperimentazione che definiscono la visione curatoriale di SMAC”.

Opere iconiche e sinergie culturali per un’esperienza immersiva

The Quantum Effect presenta opere che incarnano il tema quantistico, ciascuna con un “gemello” speculare che ne amplifica il significato. Tra gli highlight, per esempio, si segnalano le Hybrid Webs di Tomás Saraceno, ragnatele in teche che simboleggiano una rete cosmica di esperienze sensoriali. Ma anche One Ball 50/50 Tank (1985) di Jeff Koons, pallone da basket sospeso in equilibrio perfetto, realizzato con la consulenza del fisico Richard Feynman.

L’installazione filmica To the Old World (Thank You for the Use of Your Body) (2021-22) di Mark Leckey, invece, trasporta il pubblico attraverso una membrana invisibile. E ancora, Technology/Transformation: Wonder Woman (1978-79) di Dara Birnbaum cattura la supereroina nel momento del teletrasporto.

Le opere di John McCracken evocano il monolite di 2001: Odissea nello spazio, e una fotografia del 1923 di Man Ray, Glissière contenant un moulin à eau (en métaux voisins), richiama l’influenza di Marcel Duchamp. Artista presente anche in Duchamp descendant l’escalier (1992) di Sturtevant. Da segnalare anche Jacqui Davies con le sue installazioni cinematografiche semicircolari che rielaborano immagini di fantascienza e computer quantistici.

SMAC ospita anche The Home of The Human Safety Net, con la mostra interattiva A World of Potential, che promuove l’inclusione sociale.

Informazioni utili

The Quantum Effect è co-curata da Daniel Birnbaum & Jacqui Davies e prodotta da SMAC e OGR Torino

SMAC San Marco Art Centre Procuratie, Piazza San Marco 105 30124 Venezia

Aperto dal mercoledì al lunedì dalle 10 alle 18 (chiuso il martedì)

Biglietti e informazioni: www.smac.org

