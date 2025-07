Villa Erba lancia un percorso immersivo dedicato a Luchino Visconti: sei stanze trasformate tra memoria, cinema e innovazione. Visitabile su prenotazione.

Villa Erba, affacciata sul Lago di Como, lancia un nuovo progetto culturale permanente: Le Stanze di Luchino Visconti. Sei sale della villa storica vengono trasformate in un’esperienza immersiva che fonde memoria, tecnologia e narrazione, celebrando la figura del celebre regista e la storia della dimora. L’iniziativa è promossa da Villa Erba S.p.A., con contenuti curati da OLO Creative Farm e allestimento multimediale di Neo Tech srl.

Costruita tra il 1898 e il 1901 per volere di Anna Brivio, la villa passò alla figlia Carla e al marito Giuseppe Visconti di Modrone. Per anni fu la residenza estiva di Luchino Visconti, che qui trascorse la giovinezza e tornò negli ultimi anni di vita. Il progetto è accessibile su prenotazione o in occasione di eventi speciali.

Le Stanze di Luchino Visconti: un percorso immersivo a Villa Erba

Ogni sala offre un’immersione diversa nell’universo viscontiano:

La Stanza della Storia accoglie i visitatori con fotografie restaurate, disegni originali e materiali d’archivio, raccontando la trasformazione della villa nel tempo e la sua influenza sull’estetica del regista.

La Stanza del Tempo propone una timeline animata che ripercorre la vita e la carriera di Visconti, dalla nascita nel 1906 alla Palma d'Oro per Il Gattopardo, con videomapping e narrazione sonora.

La Stanza delle Emozioni avvolge il pubblico con una proiezione a 360° e audio spazializzato, rievocando le atmosfere dei grandi film come Morte a Venezia, Ludwig e Rocco e i suoi fratelli.

La Stanza dei Paesaggi celebra il legame tra natura e architettura. Un videomapping immersivo mostra le ville storiche del Lario e l'equilibrio tra giardini, lago e architetture.

La Stanza dei Suoni e dei Racconti è un'installazione sonora che evoca la dimensione più intima della villa. Dal pianoforte della madre di Visconti ai rumori di una casa vissuta, la stanza restituisce un paesaggio acustico privato e poetico.

La Stanza della Memoria dell'Acqua, infine, trasforma l'antico bagno in un ambiente fluido e simbolico. L'acqua, tema ricorrente nel cinema di Visconti, diventa metafora di emozione e riflessione, grazie a proiezioni mappate e giochi di luce.

Il progetto rafforza l’identità culturale di Villa Erba come luogo dove convivono impresa, bellezza e innovazione. Oltre a essere polo congressuale e fieristico, la villa diventa così uno spazio di narrazione contemporanea, accessibile e suggestivo.

Le Stanze di Luchino Visconti

Visite solo su prenotazione o durante eventi speciali

Info aggiornate su: www.villaerba.it

Foto di Andrea Butti