Arte contemporanea, fotografia e grandi capolavori: le mostre dell’estate 2025 a Parigi offrono un viaggio imperdibile. Ecco la guida aggiornata per chi visita la capitale francese.

Le mostre dell’estate 2025 a Parigi offrono un viaggio ricco e affascinante tra arte contemporanea, fotografia, moda e grandi capolavori della storia dell’arte. La capitale francese si conferma anche quest’anno una delle città più amate dagli appassionati di cultura. Ecco la guida aggiornata alle mostre da non perdere a Parigi nei mesi di giugno, luglio e agosto 2025.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Le mostre da vedere a Parigi nell’estate 2025

David Hockney

Fondation Louis Vuitton – fino al 31 agosto 2025

Per info consultare il sito.

La Fondation Louis Vuitton invita David Hockney a prendere possesso dell’intero edificio di Parigi per una mostra eccezionale, per dimensione e unicità, dal titolo Do Remember They Can’t Cancel The Spring. L’esposizione comprende più di 400 opere dell’artista (dal 1955 al 2025), incluse pitture provenienti da collezioni internazionali, istituzionali e private.

LEGGI L’APPROFONDIMENTO SU REVENEWS

Tous Léger!

Musée du Luxembourg – fino al 20 luglio 2025

Per info consultare il sito.

Niki de Saint Phalle, Arman, Yves Klein, Raymond Hains, Martial Raysse, César. Ma anche Roy Lichtenstein e Keith Haring. Le quasi 100 opere in mostra creano un viaggio che esplora diverse tematiche in modo giocoso e creativo: la rivisitazione degli oggetti, la rappresentazione del corpo e del tempo libero e il ruolo dell’arte negli spazi pubblici.

Cosa c’è da vedere al Louvre

Non è estate a Parigi senza una visita al Louvre. Oltre ai capolavori permanenti — dalla Gioconda alla Venere di Milo — il museo propone un ricco calendario di mostre temporanee che spaziano tra moda, arte antica e creatività contemporanea. Ecco cosa non perdere in questa stagione:

Louvre Couture. Art and Fashion: Statement Pieces (fino al 24 agosto)

Il dialogo tra moda e arte attraverso 65 creazioni iconiche di alta moda.

(fino al 24 agosto) Il dialogo tra moda e arte attraverso 65 creazioni iconiche di alta moda. Africa Rising II – Barbara Chase-Riboud (fino al 10 settembre)

Retrospettiva dedicata alla grande artista afro-americana tra scultura e narrazione.

(fino al 10 settembre) Retrospettiva dedicata alla grande artista afro-americana tra scultura e narrazione. Une Passion Chinoise (fino al 25 agosto)

La collezione Thiers racconta l’arte cinese in un percorso raffinato e suggestivo.

(fino al 25 agosto) La collezione Thiers racconta l’arte cinese in un percorso raffinato e suggestivo. The Met au Louvre (fino al 28 settembre)

Un confronto unico tra le collezioni di antichità del Louvre e del Metropolitan Museum di New York.

(fino al 28 settembre) Un confronto unico tra le collezioni di antichità del Louvre e del Metropolitan Museum di New York. Mamlouks (fino al 29 luglio)

Un viaggio nella straordinaria civiltà mamelucca del Medio Oriente medievale.

(fino al 29 luglio) Un viaggio nella straordinaria civiltà mamelucca del Medio Oriente medievale. Le conservateur, le cercueil et la barbe (L’incredibile storia del sarcofago di Ramses II ) (fino al 9 settembre)

Una mostra sorprendente e ironica che ricostruisce il rocambolesco arrivo al Louvre del sarcofago di Ramses II.

) (fino al 9 settembre) Una mostra sorprendente e ironica che ricostruisce il rocambolesco arrivo al Louvre del sarcofago di Ramses II. Sage comme un’image? L’infanzia dell’arte (fino al 30 settembre)

La mostra analizza il ruolo delle immagini nella formazione dell’infanzia tra XVII e XIX secolo tra allegorie, racconti visivi e raffigurazioni familiari.

Info utili: ogni mostra è inclusa nel biglietto del museo. Controlla sul sito del Louvre orari e prenotazioni.

Cosa vedere al Musée d’Orsay nell’estate 2025

Tra i musei più iconici di Parigi, il Musée d’Orsay accoglie ogni estate mostre di grande richiamo. Oltre alla sua straordinaria collezione permanente — che spazia dall’Impressionismo al Post-Impressionismo — quest’estate il museo propone:

L’arte è in strada (fino al 6 luglio)

230 opere con cui la mostra L’art est dans la rue esplora la spettacolare ascesa del manifesto illustrato a Parigi nella seconda metà del XIX secolo.

(fino al 6 luglio) 230 opere con cui la mostra L’art est dans la rue esplora la spettacolare ascesa del manifesto illustrato a Parigi nella seconda metà del XIX secolo. Lucas Arruda – Qu’importe le paysage (fino al 20 luglio)

La prima monografica dedicata a questo artista emblematico della scena brasiliana contemporanea in un museo francese.

(fino al 20 luglio) La prima monografica dedicata a questo artista emblematico della scena brasiliana contemporanea in un museo francese. Christian Krohg (1852-1925) – Il popolo del nord (fino al 27 luglio)

È la prima retrospettiva dell’artista norvegese al di fuori della Scandinavia e mette in luce le opere impegnate e naturalistiche di Krohg.

Tutte le informazioni aggiornate su biglietti, orari e mostre sul sito ufficiale del museo.

Le mostre dell’estate 2025 a Parigi rappresentano dunque un’occasione unica per esplorare la città attraverso l’arte. Tra grandi nomi, fotografia e nuove tendenze, la Ville Lumière conferma il suo fascino culturale anche nella stagione estiva.

La guida sarà aggiornata nei prossimi mesi con nuovi eventi.

Foto: Shutterstock