Le mostre estate 2025 a Firenze spaziano da Tracey Emin a Caravaggio, da Haley Mellin alle novità degli Uffizi. Ecco la guida aggiornata per scoprire arte e fotografia nei mesi estivi.

Le mostre dell’estate 2025 a Firenze offrono un viaggio ricco e variegato tra arte contemporanea, fotografia, performance e capolavori rinascimentali. La città, meta tra le più amate dai turisti, propone quest’anno un calendario di appuntamenti che accompagna l’estate fiorentina tra musei iconici e spazi indipendenti. Ecco la guida aggiornata alle mostre da non perdere nei mesi di giugno, luglio e agosto 2025.

Tracey Emin – Sex and Solitude

Palazzo Strozzi – fino al 20 luglio 2025

Il Palazzo Strozzi ospita la più grande mostra mai realizzata in Italia dedicata a Tracey Emin.

Un viaggio profondo e potente nell’universo dell’artista britannica, tra oltre 60 opere che spaziano dalla pittura alla scultura, fino ai neon e alle installazioni video. Sex and Solitude esplora temi universali come desiderio, corpo, vulnerabilità, solitudine. Un’occasione imperdibile per conoscere una delle voci più autentiche dell’arte contemporanea.

Caravaggio e il Novecento – Roberto Longhi, Anna Banti

Villa Bardini – fino al 20 luglio 2025

Una mostra inedita, quella di Villa Bardini, per un viaggio nel mondo di Caravaggio seguendo i passi di Roberto Longhi (storico dell’arte) e Anna Banti (scrittrice) che hanno rivoluzionato la storia dell’arte con la riscoperta del Caravaggio e del nostro Seicento. Esposti materiali inediti, fotografie e grandi capolavori come il Ragazzo morso da un ramarro di Caravaggio, gli Apostoli di Jusepe de Ribera.

Haley Melin – Siamo natura

Museo Novecento – fino al 29 ottobre 2025

Si tratta della prima mostra personale in un’istituzione italiana dell’artista e ambientalista americana Haley Mellin. Curata da Sergio Risaliti e Stefania Rispoli, la mostra inaugura il 24 giugno, si sviluppa in quattro sale e approfondisce la pratica dell’artista tra pittura, disegno e attivismo ambientale. Haley Mellin ha avviato anche una collaborazione con il Museo Novecento per la rigenerazione del Giardino delle Leopoldine.

Uffizi – Il nuovo Stanzino delle Matematiche

Gallerie degli Uffizi – estate 2025

L’ambiente che si trova al fianco della Tribuna del Buontalenti è stato completamente restaurato. Sono stati recuperati pavimento e pareti e c’è un nuovo sistema di illuminazione che pone in risalto la particolarità delle pitture murali a decorazione del soffitto. Gli Uffizi sono sempre bellissimi e, come sempre, offrono intriganti novità.

Moda in Luce 1925-1955. Alle origini del Made in Italy

Museo della Moda e del Costume di Palazzo Pitti – fino al 28 settembre 2025

L’esposizione celebra trent’anni cruciali per la moda italiana, prima del suo trionfo globale con la celebre sfilata della Sala Bianca nel 1952. Attraverso oltre cinquanta capi, accessori, fotografie e filmati – molti inediti – il percorso ripercorre l’evoluzione estetica, tessile e commerciale che ha definito il Made in Italy, offrendo uno sguardo originale su un periodo spesso trascurato.

Spazi indipendenti e gallerie private

Oltre ai grandi musei, anche le gallerie e gli spazi indipendenti fiorentini propongono eventi interessanti per l’estate:

Palazzo Medici Riccardi. Fino al 9 settembre il Palazzo Medici Riccardi celebra il genio artistico di Giovan Battista Foggini (1652-1725) con una grande mostra monografica. L’esposizione, curata da Riccardo Spinelli, è organizzata in occasione del terzo centenario della morte dell’artista.

Museo Marino Marini. Il museo conserva 183 opere di Marino Marini (1901-1980): sculture, dipinti, disegni e incisioni.

Le mostre dell’estate 2025 a Firenze rappresentano dunque un’occasione unica per vivere la città con occhi nuovi. Tra arte contemporanea, fotografia, Rinascimento e contaminazioni creative, Firenze conferma il suo ruolo di polo culturale vibrante anche nella stagione estiva.

Tutte le mostre sono aggiornate all’estate 2025. La guida sarà aggiornata nei prossimi mesi con nuovi eventi.