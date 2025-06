Dal 29 giugno al 3 agosto 2025 Accesso Galleria propone un’esposizione con opere inedite di Mühlhäußer, Nicolet, Robert e Walpoth.

Dal 29 giugno al 3 agosto 2025, la Accesso Galleria di Pietrasanta ospita The Sculpture Show 2025, mostra che celebra la scultura figurativa contemporanea con quindici opere, tra cui alcune inedite, di Peter Simon Mühlhäußer, Pierre-Alix Nicolet, Kelly Robert e Bruno Walpoth. L’evento esplora la versatilità di materiali come marmo, legno, bronzo, terracotta e vetro, riflettendo l’evoluzione artistica in un contesto storico come Pietrasanta, culla della scultura.

The Sculpture Show 2025 mette, infatti, in luce la ricchezza espressiva della scultura moderna attraverso quattro talenti internazionali.

Peter Simon Mühlhäußer (Göppingen, 1982)

L’artista presenta cinque sculture in marmo, tornando alle origini della sua formazione iniziata nel 2004 alla Scuola Professionale per la Lavorazione del Marmo di Lasa (BZ) e perfezionata con un Master of Fine Arts alla New York Academy of Art nel 2009. Dopo aver sperimentato tecnologie innovative, Mühlhäußer riscopre il marmo, esaltandone le potenzialità con opere che fondono maestria tradizionale e visioni contemporanee, come conferma il suo ritorno a forme figurative cariche di significato.

Kelly Robert, Breath of Hope, 2023m, terracotta e smalto, 62x30x30cm Kelly Robert, Invoking the Bastion, 2024, bronzo biancio, 71x33x22cm

Pierre-Alix Nicolet (Vesoul, 1991)

Lo scultore porta quattro lavori, tra cui tre in vetro e uno in bronzo, nati da una ricerca iniziata nel 2009 in Borgogna e approfondita all’Accademia di Belle Arti di Carrara dopo un viaggio in Amazzonia. La sua tecnica unica cattura sculture in gesso da varie angolazioni, stampandole su lastre di vetro disposte per ricreare una tridimensionalità dinamica. Questo processo, ispirato alle culture indigene, offre una riflessione sulla frammentazione e il significato, rendendo le sue opere un dialogo tra natura e artificio.

Kelly Robert (New Port Beach, 1976)

Nata negli USA, a Pietrasanta espone quattro sculture, due in bronzo e due in terracotta, che incarnano la sua poetica intensa. Diplomata alla Rhode Island School of Design nel 2001 e con un Master of Fine Arts alla New York Academy of Art nel 2020, Robert crea figure con anatomie esagerate, al confine con l’astrazione, che narrano sofferenze personali trasformate in forza. Pose contorte e finiture studiate amplificano l’energia delle sue opere, già celebrate in collezioni prestigiose, come riporta il sito della galleria.

Bruno Walpoth, Remember 1984, 2024, ciliegio, 90x42x27, 2024 Peter Simon Mühlhäußer, The Innocence, 2025, Lasa marble, 30x35x63cm

Bruno Walpoth (Bressanone, 1959)

Lo scultore altoatesino propone due busti in legno a grandezza naturale, radicati nella tradizione della sua famiglia di scultori di Ortisei e affinati all’Accademia di Belle Arti di Monaco. Le sue figure, dettagliate ma non ritratti, catturano momenti di introspezione con pose rigide e sguardi sfuggenti, amplificati dalla scala reale. Questa scelta artistica, che evita narrazioni lineari, invita a una connessione emotiva profonda, rendendo le sue sculture un ponte tra heritage e modernità.

The Sculpture Show 2025

Accesso Galleria, Via del Marzocco 68-70, Pietrasanta

29 giugno – 3 agosto 2024

Opening sabato 28 giugno, ore 19

Orari lunedì a giovedì 18 – 23; venerdì e sabato 10:30 – 12, 18 – 24; domenica 10:30 -12, 18 – 23

Ingresso libero

Catalogo edito da Accesso Galleria

Immagini da Ufficio Stampa