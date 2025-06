Una mostra multisensoriale arriva in Salento dal 20 al 29 giugno 2025 durante la Lecce Art Week 2025. Gli artisti.

Senses International Art Fair 2025 di ITSLIQUID Group è la mostra internazionale di fotografia, pittura, video arte, installazioni, sculture e performance, in programma dal 20 al 29 giugno 2025 al Museo MUST e al Centro Museale San Francesco della Scarpa durante la Lecce Art Week. Curata da Amaride Ferrante, Annachiara Recchia e Giulia Tassi, con direzione artistica di Luca Curci, l’evento celebra i 110 anni dalla nascita di Gigi Guadagnucci e i dieci anni del suo Museo.

In esposizione, 29 artisti da 15 Paesi, con una pregevole retrospettiva dedicata a Mario Schifano, maestro della Pop Art italiana. Senses Art Fair trasforma dunque Lecce in un laboratorio di linguaggi, dove l’arte diventa un’esperienza sensoriale.

Anna Di Gaeta, Italy, “Sulle Punte della Libertà – On the pointes of freedom” Verena Dudde, Austria, “Uplift”

Gli artisti alla Senses International Art Fair

Verena Dudde intreccia pigmenti, inchiostri e carboncino per esplorare femminilità e oppressione, creando opere simboliche che uniscono personale e collettivo. Ling-Jung Chu, con performance e video, affronta i condizionamenti patriarcali sul corpo femminile, invitando a una riflessione trasformativa.

E ancora, Nadá Kelemenova trasforma la pittura in soglie contemplative, dove materia e gesto rivelano paesaggi interiori. Israel Soliz Yugar fonde simboli ancestrali boliviani con design moderno, celebrando la continuità culturale. Mentre Anna Di Gaeta reinterpreta gli spazi urbani in Ballet meets streets. Two sides of just one heart, unendo danza classica e street art in un equilibrio poetico tra forza e grazia. Kirana Haag, con dipinti meditativi, cattura sensazioni fugaci, offrendo uno spazio di connessione silenziosa.

Israel Soliz Yugar, Bolivia, “Alpaca onirica”

Lecce, con le sue pietre dorate e l’energia barocca, diventa un palcoscenico ideale, unendo storia, natura e contemporaneità. Perfetta per famiglie e curiosi, promuove un dialogo tra tradizione e innovazione. Orari: 10:00-20:00, con aperture serali durante gli eventi.

Immagini da Ufficio Stampa / In copertina: Kirana Haag, Australia, “Coming together”