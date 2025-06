Per l’edizione 2025 di ‘Sormani d’Estate’, la biblioteca milanese propone anche una mostra fotografica con focus sui ghiacciai.

Da giugno a settembre, la Biblioteca Sormani di Milano ospita Sormani d’Estate 2025, undicesima edizione che unisce arte, cultura e riflessione ambientale. L’evento si apre con la mostra fotografica Montagne di Carta. Immagini e parole, inaugurata il 17 giugno, e propone due rassegne di incontri su ghiacciai e montagne (Sormani Green) oltre a un mese di spettacoli teatrali con il Teatro Menotti a luglio.

Montagne di Carta: foto e poesie in mostra

La mostra Montagne di Carta, visibile dal 18 giugno al 27 settembre negli orari della biblioteca, unisce le fotografie di Gianni Maffi alle poesie e foto d’archivio di Antonia Pozzi, in collaborazione con il Centro Internazionale Insubrico dell’Università dell’Insubria. Maffi, fotografo milanese con una carriera tra pubblicità ed editoria. E cattura paesaggi montani con uno sguardo che spazia dai cieli immensi ai dettagli di rocce, acque e nebbie, ponendo i ghiacciai al centro come emblemi di un ecosistema a rischio.

Laghi dei Piani, Dolomiti di Sesto (Bolzano), 2005 / Foto da Ufficio Stampa

Le sue opere, presenti in collezioni prestigiose come il Museo di Fotografia Contemporanea di Cinisello Balsamo, si intrecciano ai testi poetici di Pozzi, figura del primo Novecento che vedeva la montagna come paesaggio dell’anima. Manoscritti e foto d’epoca dall’Archivio Antonia Pozzi arricchiscono l’esposizione. L’inaugurazione del 17 giugno ha visto gli interventi di Tommaso Sacchi (assessore alla Cultura), Stefano Parise (direttore Area Biblioteche), Maffi, Roberto Mutti e Fabio Minazzi.

Sormani Green: riflessione e narrativa montana

Parallelamente, Sormani Green 2025, alla sua terza edizione, esplora il tema montano con due cicli di incontri. A giugno, focus su crisi climatiche e ghiacciai, con esperti che analizzeranno l’impatto ambientale. A settembre, invece, un approccio narrativo e biografico metterà in luce il ruolo delle donne nell’alpinismo, spesso trascurato.

La libreria Monti in Città parteciperà con una selezione di libri tematici, rendendo la corte d’onore un luogo di dialogo. Gli incontri, gratuiti, sono perfetti per un’estate culturale a Milano.

Teatro Menotti in Sormani: un festival estivo

Infine, a luglio, per la sesta edizione, il Teatro Menotti trasforma la corte in un palcoscenico senza barriere, proponendo un viaggio tra parole, musica e memoria. Il cartellone omaggia Giorgio Gaber, Bertolt Brecht, Fabrizio De André, Lucio Dalla e Antonia Pozzi, celebrando il 2025 con i 100 anni di Andrea Camilleri e l’avvio delle commemorazioni per il centenario di Dario Fo. Spettacoli gratuiti, accessibili a tutti, rafforzano il ruolo della Sormani come hub culturale.

Situata in Via Francesco Sforza 7, raggiungibile con metro M1/M3 (Duomo), la biblioteca offre un programma estivo 2025 ideale per famiglie e appassionati. La mostra e le rassegne sensibilizzano sul clima, mentre il teatro unisce generazioni. Inserito nell’Anno Internazionale della Conservazione dei Ghiacciai 2025, proclamato dall’ONU, il programma celebra la montagna come simbolo di bellezza e fragilità. Ingresso gratuito, info su http://www.milano.biblioteche.it.

Immagini da Ufficio Stampa