Inaugurata lo scorso 23 maggio, la nuova sede della Fondazione Garavani-Giammetti accoglie una mostra dedicata al colore iconico della maison.

La Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti ha inaugurato PM23, nuovo spazio culturale nel cuore di Roma, al civico 23 di Piazza Mignanelli, a due passi da Piazza di Spagna. L’apertura coincide con Orizzonti | Rosso, una mostra che fino al 31 agosto esplora il colore rosso come simbolo di forza estetica e identità, intrecciando moda e arte. I nuovi ambienti offrono, così, un viaggio dinamico, dove le creazioni iconiche di Valentino Garavani dialogano con ottanta opere d’arte moderna e contemporanea.

Filo conduttore il rosso, primo pigmento creato dall’uomo e usato in pittura e tintura, che incarna un potere evocativo, arricchito da significati poetici e simbolici. Per Valentino, questo colore è il cuore della sua carriera. Dalla collezione d’esordio del 1959 con l’abito Fiesta all’ultima creazione del 2008, diventando una firma inconfondibile.

Abito Fiesta, Valentino / PM23, Horizons Red – Immagine da Ufficio Stampa

Più precisamente, la mostra espone cinquanta capi rossi leggendari, testimoni di oltre cinque decenni di genialità, accanto a opere di Andy Warhol, Cy Twombly, Francis Bacon, Jean-Michel Basquiat, Louise Bourgeois, Mark Rothko. Non mancano i maestri italiani come Lucio Fontana e Alberto Burri, molte delle quali esposte a Roma per la prima volta. “La nostra Fondazione nasce dall’amore per la bellezza, con la missione di custodirla, promuoverla e trasmetterla alle generazioni future. Come naturale prosecuzione del nostro percorso. Crediamo che la bellezza abbia il potere di elevare, trasformare e lasciare un segno indelebile nella vita delle persone,” dichiarano Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti, sottolineando l’impegno a rendere l’arte accessibile.

La mostra non è solo un’esposizione, ma un’esperienza che unisce moda e arte, riflettendo l’eredità di Garavani, il cui rosso è diventato un simbolo globale. Le opere selezionate, da Gerhard Richter a Pablo Picasso, offrono una visione sfaccettata del colore, esplorandone le risonanze emotive e oniriche.

PM23: un nuovo polo culturale a Roma

Situato in una delle piazze più suggestive di Roma, PM23 segna un passo avanti nella missione della Fondazione di promuovere la bellezza come valore universale. Bellezza che emerge come forza motrice di trasformazione, creazione e ispirazione alla base della Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti (FVG), istituita nel 2016. Oggi, questa visione si concretizza pienamente, incarnando il principio Beauty creates Beauty, un manifesto di crescita, innovazione e impatto culturale che eleva la bellezza a propulsore capace di migliorare la realtà e ispirare le generazioni future.

PM23, Horizons Red / Photo Credit Whatever Milan

E grazie alla Fondazione il palazzetto storico al numero 23 di Piazza Mignanelli, dopo un lavoro di rigenerazione urbana da parte dei fondatori, è rinato come PM23. Questo spazio, un tempo scuola e tipografia di Propaganda Fide nel tardo Ottocento, diventa il cuore pulsante delle attività culturali dedicate ad arti, moda e creatività, riflettendo il legacy dei fondatori e aprendo le porte a un dialogo internazionale.

PM23 ospiterà mostre, eventi, workshop e programmi educativi, celebrando la bellezza in tutte le sue forme. Per rafforzare il ruolo della Fondazione come ponte tra passato e futuro. Orizzonti | Rosso è, infatti, solo l’inizio di una programmazione che promette di lasciare un’impronta duratura per un futuro di inclusione e creatività.

Anish Kapoor – Sky Morror 2015 _ Courtesy the Artist Pablo Picasso Le Repos (Marie-Thérèse), 1932 _ Collezione privata _ Private Collection Photo_ Christie’s Images Limited © Succession Picasso by SIAE 2025

Immagini da Ufficio Stampa