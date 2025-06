Apre a Bologna la personale di Nicola Nannina dedicata a una riflessione sul paesaggio tra memoria e transizione. Fino al 4 ottobre.

Inaugura oggi, 12 giugno 2025, Nicola Nannini. Non è ancora buio, personale dell’artista bolognese presso le due sedi di CUBO, il museo d’impresa del Gruppo Unipol. Aperta fino al 4 ottobre, la mostra presenta 16 opere pittoriche di medie e grandi dimensioni che rappresentano paesaggi notturni e diurni. È attraverso di essi, infatti, che Nannini esplora memoria, identità e transizione, dialogando con testi inediti di Simona Vinci, Premio Campiello 2016.

Il titolo Non è ancora buio evoca il crepuscolo, momento di transizione dove la luce persiste, intrecciando memoria individuale, storia e percezione soggettiva. Le opere riflettono il paesaggio non come mera rappresentazione, ma come dispositivo culturale stratificato, filtrato dal tempo e dall’esperienza.

Nicola Nannini, Accadde tutto una domenica mattina n. 2, 2025, olio su tela, 100×140 cm. Courtesy artista. Photo Barbara Bicego

Il viaggio si articola in due sedi:

CUBO in Torre Unipol (Via Larga 8): Paesaggi notturni, con luci soffuse e ombre che dilatano il tempo.

CUBO in Porta Europa (Piazza Vieira de Mello 3): Paesaggi diurni, vividi e abitati, che narrano relazioni umane. Entrambe le sedi sono accessibili con metro (linea A, fermata Stazione Centrale, 10 min a piedi) e autobus.

A CUBO in Torre Unipol, in particolare, i paesaggi notturni – come Oggetto notte (150×200 cm), parte del Patrimonio Unipol – offrono atmosfere sospese, luoghi di introspezione. Mentre a Porta Europa, i diurni catturano territori vissuti, abitati da figure diverse, specchio di identità collettive. Le pitture di Nannini si fondono con i testi di Vinci, creando un flusso di voci reali e immaginarie che emergono da edifici, strade e passanti.

Nicola Nannini, Defcon 2, 2023, olio su tela, 72 x 102 cm. Courtesy artista. Photo Barbara Bicego Nicola Nannini, Autobus (dett. dx), 2016, olio su tela, 220 x 530 cm. Courtesy artista. Photo Barbara Bicego

Info utili

Nicola Nannini. Non è ancora buio

A cura di Simona Vinci

Dal 12 giugno al 4 ottobre 2025

Ingresso libero

Orari Lun – Ven, 9:30 – 20 / Sab, chiuso | Dom chiuso

Immagini da Ufficio Stampa / In copertina: Nicola Nannini, Bonjour Monsieur Gauguin, 2023, olio su tela, 72 x 102 cm. Courtesy Area\B. Photo Barbara Bicego