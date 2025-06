‘Dal cuore alle mani’: tutto sulla mostra Dolce&Gabbana a Roma. Biglietti, orari, 5 cose da non perdere. In scena fino al 13 agosto.

Moda, arte, artigianato, spettacolo: la mostra Dal cuore alle mani: Dolce&Gabbana al Palazzo delle Esposizioni di Roma è uno degli eventi più chiacchierati della stagione.

Perché vale la visita? E cosa aspettarsi?

Rispondiamo a 10 domande (tra cui le 5 cose da non perdere alla mostra) per prepararsi al meglio. Ricordate che avete tempo fino al 13 agosto!

Dal cuore alle mani: Dolce&Gabbana a Roma: biglietti, orari, cosa vedere alla mostra

Perché una mostra su Dolce&Gabbana?

Più che una retrospettiva, è un vero e proprio viaggio nell’immaginario estetico della maison italiana. Dal 1985, Domenico Dolce e Stefano Gabbana hanno raccontato l’Italia attraverso l’Alta Moda. Ceramica, ricamo, teatro, cinema, architettura: un manifesto visivo della loro visione.

Ci sono artisti o opere famose coinvolte?

Oltre agli abiti iconici, in mostra ci sono creazioni ispirate a grandi artisti italiani e artigiani contemporanei. Il dialogo tra moda e arte attraversa ogni sala, con rimandi a Caravaggio, Siciliani, Rinascimento e Barocco. In particolare, è possibile vedere il film Devotion di Giuseppe Tornatore, che racconta proprio la storia di D&G: un’esclusiva per la tappa romana. Nella sala La Maestria del Vetro, trovate poi gli specchi dei maestri Barbini e i celebri lampadari della Barovier & Toso.

Di che mostra si tratta davvero?

Un percorso immersivo tra haute couture, installazioni, proiezioni video e pezzi unici creati per l’occasione. L’allestimento è pensato appositamente per il Palazzo delle Esposizioni, quindi ogni sala si integra con il contesto in un tripudio di colori, arte e storia.

Vale per Instagram / TikTok?

Assolutamente sì. È una delle mostre più instagrammabili del momento: abiti spettacolari, allestimenti immersivi, luci da favola. Segnaliamo in particolare: i giochi di specchi e colori nella Sala delle Tradizioni Siciliane, dedicata all’influenza della ceramica e del carretto siciliano sulle collezioni Alta Moda e Alta Gioielleria presentate a Palermo nel 2017. Uno specchio sul soffitto crea una tridimensionalità perfetta per scatti e reel social.

È una mostra di cui parleranno?

Ne stanno già parlando tutti: stampa, influencer, VIP. È un evento mondano oltre che culturale. Perfetto per chi vuole fare tendenza.

Quanto costa e come si prenota?

Il biglietto intero costa 17€, ridotto 15€. I ragazzi dai 7 ai 18 anni pagano 10€.

È possibile prenotare su mostradolcegabbana.com.

Quanto tempo serve per visitarla?

La mostra Dal cuore alle mani: Dolce& Gabbana è aperta da domenica a mercoledì dalle 10 alle 20. Da giovedì a sabato dalle 10 alle 22.30. Ultimo ingresso 45 minuti prima della chiusura. Per visitarla vi serve almeno 1 ora e mezza, per godersela con calma. Se volete anche fare video e foto, calcolate 2 ore.

Si può mangiare/bere?

Al Palazzo delle Esposizioni troverete, al Piano Zero, il Caffè delle Esposizioni: cucina express e sempre aperta, con un giardino incorniciato dalle mura del Piacentini. Il Piano zero del Palazzo Esposizioni ospita anche la Libreria, i Laboratori d’arte e le mostre gratuite.

C’è qualcosa che me la farà ricordare?

Gli abiti ispirati alla tradizione siciliana (nella Sala delle Tradizioni Siciliane), le proiezioni immersive, i gioielli artigianali e gli spazi che sembrano set cinematografici.

5 cose da non perdere alla mostra

Il film di Giuseppe Tornatore, Devotion, da vedere all’interno del percorso.

La sala Anatomia Sartoriale (novità della tappa romana!) che celebra il corsetto con capi e fotografie.

La sala dedicata all’Arte Sarda (altra novità romana) con le collezioni invernali 2024-2025 che omaggiano la Sardegna.

L’abito che celebra Milano e la Madonnina (quello che conclude la mostra), in pizzo macramé dorato con gioielli di filigrana d’oro.

La sala che riproduce la Galleria degli Specchi di Palazzo Gangi a Palermo e un abito di Alta Moda decorato con i gattopardi del Palazzo: un omaggio totale a Il Gattopardo. Da non perdere.

La mostra Dal cuore alle mani: Dolce&Gabbana è un viaggio straordinario tra arte, moda e artigianato italiano. Un’esperienza immersiva che vale la visita: approfittatene entro il 13 agosto.

Foto: Ufficio Stampa