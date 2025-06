Al Grimaldi Forum Monaco arriva la mostra ‘Couleurs!’. Oltre 100 capolavori del Centre Pompidou per un viaggio immersivo nel colore. Tutte le info.

Dall’8 luglio al 31 agosto 2025, il Grimaldi Forum di Monaco ospita Couleurs! Chefs-d’œuvre du Centre Pompidou, una mostra dedicata alla storia moderna del colore nel XX secolo. In due mesi, oltre cento opere — da Picasso a Basquiat, da Matisse a Kandinsky — raccontano come la luce e le tonalità abbiano trasformato l’arte moderna. Protagonisti della mostra – curata da Didier Ottinger, vice-presidente del Musée National d’Art Moderne – sono circa trenta artisti iconici del XX secolo: tra questi, il nostro Amedeo Modigliani e Sonia Delaunay.

Un viaggio visivo e sensoriale con al centro sette spazi monocromatici in cui spiccano le creazioni sonore del compositore Roque Rivas, realizzate in collaborazione con Ircam. Una vera esperienza immersiva, tanto che ci sono anche ambienti olfattivi, sviluppati da Alexis Dadier in collaborazione con Maison Fragonard. Installazioni uniche che permetteranno ai visitatori di perdersi non solo nei colori, ma anche nella musica e negli odori delle stanze del Forum.

E ancora: la scenografia firmata da William Chatelain (responsabile degli studi e degli spazi di design del Grimaldi Forum Monaco) e le installazioni di Marion Mailaender. Queste ultime uniranno l’arte al design, grazie a pezzi iconici di Ron Arad, Jean Prouvé, Ettore Sottsass e Philippe Starck. Chi visiterà Monaco in estate non può perdere la mostra Couleurs! al Grimaldi Forum: un evento che unisce arte, suono e design in un’esperienza immersiva.

Dall’8 luglio al 31 agosto

Aperto tutti i giorni dalle 10 alle 20

Grimaldi Forum Monaco

Info: https://www.grimaldiforum.com/

Foto: Benjamin Vergely