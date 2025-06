Per accogliere la stagione estiva, Moiré Gallery Milano propone un omaggio alla gioia e alla spensieratezza con Marco Lodola, Crida e altri talenti italiani.

Moiré Gallery Milano (Via Borgospesso 18) lancia il nuovo allestimento estivo ispirato a La Dolce Vita, esposizione che celebra l’eccellenza italiana nella moda e nell’arte. Curato da Ouafa Lotfi Tahoun, il progetto rende omaggio alle atmosfere delle estati italiane degli anni ‘60. Unendo il raffinato stile di Crida Milano agli stili distintivi di artisti come Marco Lodola, Nicoletta Gatti, Daniele Fortuna e Maurilio Catalano. Aperto al pubblico dal 18 giugno, La Dolce Vita celebra l’estate, i suoi colori e un certo mood dai tratti vintage.

Un allestimento gioioso, spensierato, e allo stesso tempo sofisticato, che strizza l’occhio alle estati italiane di qualche decennio addietro, capace di mettere in dialogo il mondo della moda e quello dell’arte. È “un tripudio di interpretazioni del colore – spiega la curatrice –. Da quello raffinato ed elegante degli abiti firmati Crida, a quello monocromatico e sofisticato della pittrice Nicoletta Gatti. A quello brillante e pop delle sculture di Daniele Fortuna fino al colore interpretato in stile iconico e retrò del Maestro Marco Lodola e a quello ispirato al mare blu del grande pittore palermitano Maurilio Catalano.

Questo nuovo allestimento crea un percorso che accompagna il pubblico nella stagione estiva. Un invito alla gioia e alla leggerezza, tipici delle estati all’italiana, tra passato e presente, nel nome di uno stile di vita spensierato come quello della Dolce Vita”, conclude Ouafa Lotfi Tahoun.

L’allestimento, visitabile fino a fine estate, trasforma Moiré Gallery in uno spazio di ispirazione, dove moda e arte si parlano in un contesto elegante. La collezione Mediterranea di Crida, con la sua palette mediterranea, si affianca alle opere che evocano vitalità e memoria, creando un’esperienza multisensoriale. L’inaugurazione esclusiva del 17 giugno sarà un’occasione per immergersi in questa celebrazione, mentre l’apertura al pubblico dal 18 giugno offrirà a tutti l’opportunità di scoprire un angolo di Dolce Vita milanese.

In copertina: Marco Lodola, Vacanze romane at Moiré Gallery Milano