Dal 19 settembre The Mall in Portanuova a Milano si trasforma nell’universo di Harry Potter grazie alla nuova mostra interattiva. Tutto quello che sappiamo finora.

Dal suo debutto a Filadelfia nel 2022 ha incantato oltre 3,5 milioni di fan in tutto il mondo, toccando città a ogni latitudine, da Melbourne a Cracovia. E ora sta per arrivare in Italia. Harry Potter: The Exhibition approda a Milano presso The Mall in Porta Nuova a partire dal 19 settembre 2025. Questa mostra itinerante – la più completa mai realizzata sull’universo di Harry Potter – promette un’esperienza interattiva unica (i biglietti sono già disponibili online) grazie a braccialetti personalizzati che catturano le interazioni per un viaggio su misura basata sul profilo magico di ciascun visitatore.

“La mostra che viene presentata oggi tratta di un tema che non necessita di nessuna introduzione”, ha spiegato l’Assessore Tommaso Sacchi. “È l’universo artistico, letterario, culturale e immaginario che porta con sé questa icona della letteratura della seconda metà del ’900 e degli anni 2000, Harry Potter. Una mostra che ha toccato molte capitali internazionali, con l’anteprima mondiale al Franklin Institute di Philadelphia. Poi in Pennsylvania (negli Stati Uniti) e in seguito in 14 città del mondo prima di arrivare a Milano. È un piacere che Milano faccia parte di questa geografia internazionale delle città che accolgono questa mostra”.

Un dietro le quinte inedito

Prodotto da Warner Bros. Discovery Global Experiences, Imagine Exhibitions e Eventim Live, l’evento celebra i momenti iconici dei film, gli oggetti di scena autentici e le ambientazioni magiche, attirando fan di tutte le età. Harry Potter: The Exhibition promette, infatti, di far immergere nel dietro le quinte di una delle saghe più amate, con costumi, props e immagini dalla produzione teatrale Harry Potter e la Maledizione dell’Erede. I visitatori potranno, così. scegliere la loro casa di Hogwarts, lanciare incantesimi e testare abilità di Quidditch, vivendo momenti come sedersi nella Capanna di Hagrid o esplorare la Foresta Proibita.

“Siamo orgogliosi di riportare Harry Potter a Milano con una mostra completamente nuova, giovane e interattiva”, spiega Adolfo Galli (Di and Gi). “Non ha nulla a che fare con quella del 2018. Si sviluppa su 3000 m², 1000 in più rispetto alla precedente, con 48 tir di materiale. I visitatori si troveranno a ‘viaggiare’ con i personaggi. E sarà un’esperienza unica, un viaggio immersivo attraverso sale che ricreano Hogwarts, con il Cappello Parlante, la Mappa del Malandrino e la Capanna di Hagrid. Si potranno lanciare incantesimi, preparare pozioni o giocare a Quidditch. Una mostra pensata per essere godibile da tutti, dai fan storici ai più giovani”.

“Vogliamo offrire un dietro le quinte inedito, non solo dei film che hanno incassato milioni, ma dell’intero universo di Harry Potter. È un’occasione per i fan di vivere un percorso personalizzato in un mondo che continua a crescere di generazione in generazione”, sottolinea quindi Laura Gallucci, Senior Director Consumer Products Italia di Warner Bros Discovery.

“Ispirare emozioni, ispirare momenti da condividere in famiglia: questo è il cuore di Harry Potter: The Exhibition”, così Kara Callaham di Imagine (agenzia produttrice della mostra itinerante). “La magia di questo mondo, con Harry, Ron e gli altri protagonisti, ci è stata presentata circa 25 anni fa. Che abbiate scoperto le storie attraverso i libri o i film, questa mostra vi riporterà indietro nel tempo, in un luogo dove credevate nella magia. Ed è anche un’occasione per introdurre le nuove generazioni a questi personaggi che hanno segnato le nostre vite, rivivendo le storie attraverso il tatto, l’olfatto e esperienze interattive coinvolgenti. Non si tratta, infatti, solo di oggetti di scena e costumi: è un’esperienza che stimola tutti i sensi. Ci sono tante esperienze diverse, adatte a tutti, che siate fan di vecchia data o nuovi appassionati”.

Biglietti e prevendite

Già in prevendita, sono disponibili i seguenti biglietti (posto unico):

Intero 32 euro

Ridotto 30 euro

Ridotto Family 27 euro

Al momento dell’acquisto occorre selezionare data (dal 19 settembre al 6 gennaio) e l’orario di ingresso (ogni vista ha una durata compresa tra i 60 e i 90 minuti). Sono disponibili anche pacchetti FLEX/VIP che permettono l’accesso a qualsiasi ora e in qualsiasi data (40 euro).

Immagini: Harry Potter: The Exhibition © Mario Wurzburger