Tracey Emin a Firenze: la mostra ‘Sex and Solitude’ a Palazzo Strozzi esplora corpo, sessualità e solitudine.

Dal 16 marzo al 20 luglio 2025, Palazzo Strozzi dedica una grande mostra a Tracey Emin, una delle voci più dirompenti e personali dell’arte contemporanea. Sex and Solitude – la più ampia retrospettiva mai realizzata in Italia sull’artista britannica – porta a Firenze oltre sessanta opere tra pittura, scultura, video e installazione. Un viaggio radicale attraverso il corpo, il desiderio, la vulnerabilità, l’amore e la solitudine.

Curata da Arturo Galansino, Direttore Generale della Fondazione Palazzo Strozzi, l’esposizione attraversa l’intera carriera di Emin, dagli anni ’90 a oggi, e mette in scena un intenso viaggio sui temi del corpo e del desiderio, dell’amore e del sacrificio.

Photo Ela Bialkowska OKNO Studio

Il corpo come campo di battaglia

Fin dall’ingresso, Sex and Solitude rivela i due poli opposti e complementari che sostengono l’intera ricerca di Emin: da un lato la sessualità e il desiderio, dall’altro la solitudine e la fragilità umana. Un grande neon azzurro sulla facciata di Palazzo Strozzi – opera site-specific creata per la mostra – accoglie i visitatori con la scritta che dà titolo all’esposizione: Sex and Solitude.

Tracey Emin – Sex and Solitude (Sesso e solitudine), 2025 – Courtesy of the Artist and White Cube

Photo: OKNO Studio© Tracey Emin. All rights reserved, DACS 2025.

Nel cortile campeggia la monumentale scultura in bronzo I Followed You To The End (2024): scultura in bronzo di una figura femminile che domina lo spazio, in una forte tensione tra monumentalità e intimità.

Il corpo femminile, tema cardine nell’opera di Tracey Emin, viene qui restituito in tutta la sua complessità: non idealizzato né censurato, ma rappresentato nella sua forza emotiva e nella sua vulnerabilità. Come spiega Galansino: «Sesso e solitudine, poli opposti evocati dal titolo, rappresentano il fulcro della pratica artistica della Emin, un dialogo intimo tra il desiderio di connessione e l’inevitabile isolamento dell’esistenza».

Tracey Emin – I Followed You To The End (Ti ho seguito fino alla fine)- 2024

Photo Ela Bialkowska OKNO Studio

Opere inedite e capolavori per la prima volta in Italia

Uno degli aspetti più interessanti di Sex and Solitude è la presenza di numerose opere esposte per la prima volta in Italia, che consentono di ripercorrere momenti chiave della carriera di Tracey Emin.

Spicca innanzitutto la già citata monumentale scultura in bronzo I Followed You To The End (2024), collocata nel cortile di Palazzo Strozzi, in dialogo suggestivo con l’architettura rinascimentale. Accanto a essa, viene presentata per la prima volta in Italia la storica installazione Exorcism of the last painting I ever made (1996): un’opera che documenta la performance radicale in cui Emin visse e lavorò nuda per tre settimane e mezzo, tracciando un vero e proprio esorcismo artistico.

Tracey Emin – Exorcism of the last painting I ever made (Esorcismo dell’ultimo dipinto che abbia mai fatto) – 1996

Photo Ela Bialkowska OKNO Studio

Tra le tele e i lavori più recenti, figurano opere come It didn’t stop – I didn’t stop (2019), There was blood (2022), Not Fuckable (2024) e I waited so long (2022), lavori che esplorano con forza pittorica e cromatica la dimensione emotiva e fisica del corpo. In mostra anche sculture in bronzo come Coming Down From Love (2024) e una serie di ricami, neons e opere testuali che testimoniano la costante ricerca linguistica e visiva dell’artista.

Gucci: uno screening speciale

Main Sponsor della mostra, Gucci rafforza la collaborazione con Palazzo Strozzi attraverso uno speciale screening dedicato all’arte video di Tracey Emin, nell’ambito del progetto Controluce. Stories of Beauty.

Nella sala Cinema di Palazzo Gucci in Piazza della Signoria a Firenze sarà presentata una selezione di storici video dell’artista (Burning Up, 1997; Riding For a Fall, 1998; Reincarnation, 2005), offrendo un ulteriore spazio di approfondimento sulla ricerca di un’artista che fa del legame tra parola e immagine lo strumento di un racconto intimo e viscerale tra arte e vita.

Orari e biglietti: www.palazzostrozzi.org

Foto Preview: Tracey Emin – Sex and Solitude (Sesso e solitudine), 2025. Neon, cm 106 × 804

Courtesy of the Artist and White Cube

Photo: OKNO Studio © Tracey Emin. All rights reserved, DACS 2025.