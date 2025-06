In mostra al MUSEC di Lugano i ritratti di maestri moderni in un’esposizione che unisce street art e riflessione umanistica.

Dal 5 giugno al 19 ottobre 2025, il MUSEC – Museo delle Culture di Lugano ospita ELOGIA MMXXV, mostra di Mr. Savethewall, alias Pierpaolo Perretta, nell’ambito del ciclo Global Aesthetics. Presso lo Spazio Cielo di Villa Malpensata, l’artista italiano presenta 38 ritratti di artisti moderni e contemporanei (più un autoritratto). Tutti realizzati con vernice spray e stencil, reinterpretando la tecnica della street art su tela.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Il progetto, nato in collaborazione con il direttore del MUSEC Francesco Paolo Campione, si ispira alla galleria gioviana di Paolo Giovio, umanista del XVI secolo che raccolse oltre 400 ritratti di illustri nella sua villa sul lago di Como. Mr. Savethewall omaggia, dunque, i ritratti della pinacoteca gioviana conservati nei Musei Civici di Como, creando una galleria contemporanea che riflette sulla riconoscibilità e sull’eredità artistica.

Ogni ritratto è una sagoma nera arricchita da elementi iconici che evocano l’identità di artisti come Alighiero Boetti, Amedeo Modigliani, Lucio Fontana, Frida Kahlo e Niki de Saint-Phalle. E ciascuna delle opere – una è proposta in 15 varianti – è accompagnata da un ‘elogio’ sotto forma di breve testo poetico frutto del dialogo critico tra l’artista e Campione.

Mr. Savethewall, Elogio della passione Frida Kahlo, 2025 Acrilico spray e stencil su tela 80×80 cm © 2025 Galleria Deodato Arte

Questi testi, che combinano poesia e analisi, guidano il pubblico attraverso un gioco di allusione e dissimulazione, esplorando significati nascosti e connessioni culturali. L’autoritratto, che chiude il percorso, si staglia su The Magic of Language (2023), opera cara all’artista che celebra il linguaggio come antidoto al suo impoverimento contemporaneo.

Evoluzione di un artista

Nato a Como nel 1972, Perretta adotta lo pseudonimo Mr. Savethewall nel 2013, quando, ancora dirigente di Confartigianato, inizia a creare opere su cartoni fissati ai muri con nastro adesivo personalizzato. SAVETHEWALL diventa il suo manifesto, un gesto di rispetto per le superfici pubbliche che lo distingue dalla street art tradizionale. Dopo aver abbandonato l’anonimato e il lavoro, apre un atelier in via Paolo Giovio a Como, anticipando il progetto per il MUSEC.

LEGGI ANCHE: — ‘Above the Clouds’: la mostra di Giulia Neri al Lagazuoi EXPO Dolomiti in attesa di Milano-Cortina 2026

La sua arte, che unisce umorismo e critica sociale, si evolve includendo fotografia, scultura e installazioni, mentre riflette sulla commercializzazione della street art. Dal 2017, grazie al gallerista Deodato Salafia, Mr. Savethewall si rivolge al pubblico di musei e gallerie. Continuando a mantenere le tecniche urbane ma ampliando la sua ricerca.

Mr. Savethewall, Elogio dei paradigmi effimeri

Marcel Duchamp, 2025

Acrilico spray e stencil su tela

70×50 cm



© 2025 Galleria Deodato Arte Mr. Savethewall, Elogio della dignità

Yayoi Kusama, 2025

Acrilico spray e stencil su tela

70×50 cm



© 2025 Galleria Deodato Arte

In questo percorso, ELOGIA MMXXV rappresenta un’evoluzione del suo lavoro, iniziato con silhouette di personaggi famosi. E indaga i meccanismi di consumo delle immagini e della popolarità collegandosi alla tradizione umanistica ma reinterpretandola in chiave contemporanea. Ne nasce, così, una serie di domande sull’identità artistica e il valore del linguaggio visivo. L’autoritratto, accompagnato da un elogio che esprime il bisogno sincero di una ricerca interiore senza confini, chiude il percorso con un’introspezione personale che invita il pubblico a riflettere sul ruolo dell’arte oggi.

Immagini © 2025 Galleria Deodato Arte