‘Above the Clouds’, Giulia Neri in mostra al Lagazuoi EXPO Dolomiti: arte e montagna in vista di Milano-Cortina 2026.

A otto mesi dai Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026, il Lagazuoi EXPO Dolomiti inaugura Above the Clouds: una nuova esperienza culturale sospesa tra cielo e roccia.

Dal 19 giugno al 3 settembre 2025, la mostra propone un percorso multisensoriale firmato dall’artista Giulia Neri, che dedica ai prossimi Giochi un’opera originale, Blooming, realizzata appositamente per l’occasione.

Arte e montagna: il viaggio di Giulia Neri sopra le nuvole

«Esporre a 2732 metri d’altitudine – spiega Giulia Neri – per me è una tappa molto importante del percorso fatto fino ad ora. Dal Lagazuoi si vede la vita sopra le nuvole. Un punto di vista che mi ha portata a scegliere la vita in quota».

L’artista, originaria di Bologna e oggi residente in Val Pusteria, ha scelto la montagna come luogo d’ispirazione per il suo lavoro, che unisce introspezione e paesaggio. La mostra propone un viaggio in tre tappe. La prima sala accoglie le opere legate alla Natura: una serie di illustrazioni sulla bellezza della vita in quota («Il mio racconto inizia con la montagna, il luogo che ho scelto come mia casa»). Si prosegue con una sezione dedicati ai Sentimenti («Ho lavorato come psicologa per molti anni – dice Giulia Neri – ma poi ho capito che la mia vera passione è immortalare le emozioni umane attraverso il mio lavoro artistico»).

Si chiude – in una sala che sembra fatta apposta per questa narrazione, quella che ha la finestra panoramica al centro – con la sezione Sopra le nuvole, «forme capaci di dare profondità ai cieli che ritengo necessaria per il racconto artistico. Per me sono anche il simbolo del legame che oggi ho con la montagna e con il luogo dove ho scelto di vivere».

Le opere esposte includono 40 stampe fine art su carta 100% cotone Hahnemühle German Etching 310gr, in tiratura limitata, disponibili per l’acquisto.

Giulia Neri: dall’arte interiore alla copertina dei grandi magazine

Giulia Neri ha trasformato la sua doppia formazione in psicologia e arte in un linguaggio visivo unico. Le sue illustrazioni, pubblicate su testate come The Wall Street Journal e The Guardian, sono oggi presenti in collezioni prestigiose come la Galleria Farnesina e la sede ONU di Vienna.

Attraverso colori tenui e composizioni essenziali, l’artista restituisce atmosfere sospese, in perfetta sintonia con il mondo alpino che l’ha adottata.

Above the Clouds in dialogo con il Ripido Illustration Festival

La mostra al Lagazuoi EXPO Dolomiti fa da ponte con la quarta edizione di Ripido Illustration Festival (Brunico, 5 luglio – 16 agosto 2025), primo festival dedicato all’illustrazione contemporanea di montagna. In programma 400 opere, 10 mostre, 170 autori e 5 spazi espositivi per esplorare il rapporto tra arte visiva e paesaggio alpino.