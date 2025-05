‘Oltretutto’, il progetto di Danilo Bucchi curato da Achille Bonito Oliva – arriva a Milano presso la Galleria Gaburro.

Dopo il successo al MAXXI di Roma nel 2024, Oltretutto – progetto di Danilo Bucchi curato da Achille Bonito Oliva – arriva a Milano presso la Galleria Gaburro. Ad arricchire la narrazione di questa esposizione unica, una nuova creazione – un’opera che si pone come soglia, attraversamento, rivelazione – e un talk, che si terrà il 10 Giugno, dalle ore 18.30 alla Triennale Milano, nel Salone d’Onore.

Oltretutto è un lavoro che ha impegnato Danilo Bucchi per quasi dieci anni. L’artista si avventura qui nel campo della fotografia, diventando osservatore e orchestratore dei disegni di altri. Il progetto raccoglie ritratti fotografici e schizzi di volti incontrati nelle strade di Roma, Milano, Berlino, Parigi, New York e Tokyo, e comprende non solo sconosciuti, ma anche scrittori, registi, attori, stilisti, musicisti, curatori e direttori di musei.

Immagini e ispirazioni, raccolte in un volume da collezione, edito da Drago e realizzato con il sostegno di Galleria Gaburro. «Oltretutto è un movimento di superamento – dice l’artista – uno slancio poetico e visivo che rompe i limiti e suggerisce nuove direzioni di senso».

Nel libro, i volti sono un invito da parte dell’artista a guardare oltre l’immagine, oltre il visibile, oltre-tutto. Al suo interno, nomi come Alessandro Borghi, Elio Germano, Emma Marrone, Alessandro Michele, Ferzan Ozpetek, Diane Pernet, Jerome Sans, Jasmine Trinca, Virginia Raffaele, Emanuele Trevi.

Oltretutto di Danilo Bucchi – Il talk

10 Giugno 2025, dalle ore 18.30

Triennale Milano – Salone d’Onore, Viale Emilio Alemagna 6, Milano

Saluti istituzionali di Stefano Boeri, Presidente Triennale Milano

Con la partecipazione di Achille Bonito Oliva, Danilo Bucchi, Paulo Luca von Vacano e alcuni ospiti celebri ritratti nel volume

Modera Rebecca Delmenico

Ingresso libero fino a esaurimento posti previa registrazione al link sul sito di Triennale Milano.

In Triennale Milano, il talk vedrà la partecipazione di Achille Bonito Oliva, curatore del progetto, in dialogo con l’artista Danilo Bucchi e l’editore Paulo Luca von Vacano. Saranno presenti, inoltre, alcuni ospiti di spicco che hanno partecipato alla pubblicazione e che racconteranno il progetto in chiave biografica, quasi intima, per rappresentare l’importanza artistica e culturale del volume. L’evento sarà moderato dalla giornalista Rebecca Delmenico.



Danilo Bucchi. Oltretutto – ESPOSIZIONE

Galleria Gaburro, Via Cerva 25, Milano

Opening mercoledì 11 giugno 2025 dalle ore 18.30 alle ore 21.00 Apertura al pubblico dal 12 giugno al 18 luglio 2025

Orari di apertura: dal martedì al sabato, 11:00 – 13:00 e 14:00 – 19:00