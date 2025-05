Ad Expo Osaka 2025 il Principato di Monaco presenta un padiglione tra arte, natura e sostenibilità. Scopri tutte le installazioni immersive e la Giornata ufficiale del 28 giugno.

Il Principato di Monaco e il Giappone si incontrano nei suggestivi spazi dell’Expo di Osaka 2025, che si tiene nella città nipponica dal 13 aprile al 13 ottobre. In questa occasione, il Principato ha scelto il tema Collegare delle vite, in relazione all’argomento su cui è incentrato l’Expo: Progettare la società del futuro, immaginare la nostra vita del domani.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Fortemente permeato dall’importanza della tematica ambientale, il Padiglione del Principato è composto da diversi edifici e circondato da un giardino. Progettato e realizzato dagli studi di architetti monegaschi The A Group e Atelier Pierre, le pareti del padiglione si compongono infatti di un materiale riflettente e, nel loro insieme, rappresentano una rosa e i suoi petali.

Installazioni del padiglione del Principato di Monaco

Il tema della sostenibilità riecheggia poi nello spazio Take care of Wonder: qui c’è la mano della della società italiana Simmetrico. Un padiglione delle Meraviglie, quindi, con continui richiami alla natura ma anche alle priorità del Principato di Monaco: dall’ambiente all’arte in tutte le sue forme, senza dimenticare il Giappone, paese ospitante.

LEGGI ANCHE: Venezia apre Expo 2025 Osaka con eventi d’arte e sostenibilità nel Padiglione Italia

Le grandi finestre verticali, ad esempio, espongono haiku. Nel Monaco Green Lab, invece, un albero appare immerso nell’ecosistema monegasco, che guarda sempre più allo sviluppo sostenibile. Il viaggio nel Padiglione del Principato sarà però anche immersivo: console interattive mostrano progetti innovativi eco-responsabili e libri animati hanno lo scopo di enunciare le visioni del Principe Alberto I e di S.A.S. il Principe Alberto II.

E ancora un giardino immersivo – che mescola scenari giapponesi e mediterranei – e l’allestimento Human-Wildlife. Un’altra installazione è poi Flowers for Bees, dedicata alle api e all’impegno del Principato di Monaco verso la loro sopravvivenza. All’interno del Padiglione, infine, c’è la Cattedrale: un omaggio ai mari e agli oceani.

La Giornata del Principato di Monaco

All’Expo di Osaka, la Giornata del Principato di Monaco cadrà il 28 giugno. In questa occasione, una delegazione di personalità ufficiali, l’Orchestra dei Carabinieri e la Compagnie des Ballets de Monte-Carlo si riuniranno per celebrare il Principato.

LEGGI ANCHE: ‘Sakura’: il corto tra Giappone e Marche in anteprima a Expo Osaka 2025

Il 27 giugno sarà inoltre organizzata una partita di calcio tra i Barbagiuans di Monaco e la squadra All Star del Giappone. La squadra monegasca sarà composta da alcuni dei più grandi nomi del calcio, tra cui Robert Pirès, Ludovic Giuly, Rivaldo e Marcel Desailly. La squadra All Star del Giappone, invece, sarà composta da stelle del calcio giapponese come Daisuke Matsui, Hidetoshi Nakata e Keisuke Honda.

Foto: Shutterstock