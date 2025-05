Dal 7 giugno la Vico Lounge di Vicolungo The Style Outlets accoglie la mostra di Michele Tria che inaugura il progetto Salotto IOTIAMO Vicolungo.

A partire dal 7 giugno 2025, Vicolungo The Style Outlets si trasforma in un laboratorio di creatività con l’inaugurazione del Salotto IOTIAMO Vicolungo. Alle 17:30, la Vico Lounge accoglierà il pubblico per presentare le opere di Michele Tria, dando il via a un progetto che celebra l’arte relazionale e il dialogo tra comunità. Gestito da NEINVER e dall’associazione ACC ETS, questo spazio promette di ridefinire l’esperienza culturale dell’outlet, unendo talenti locali e visitatori in un viaggio di empatia e connessione.

Il Salotto IOTIAMO Vicolungo nasce per trasformare la Vico Lounge in un punto d’incontro dove l’arte diventa esperienza collettiva. Evoluzione del progetto ideato dall’artista novarese Antonio Spanedda, il Salotto si fonda su valori come l’ascolto, la memoria condivisa e l’amore universale. Con la mission di diventare un luogo inedito dedicato a nuovi linguaggi condivisi. Lo spazio ospiterà, quindi, mostre, incontri e attività partecipative, coinvolgendo il pubblico e le realtà del territorio in un dialogo creativo.

Logo da Ufficio Stampa

L’inaugurazione del 7 giugno segna l’inizio con Michele Tria, artista che indaga il rapporto tra segno, tempo e materia. Le sue opere, esposte fino al 22 giugno, invitano a esplorare la bellezza dei legami umani attraverso un linguaggio visivo potente. Il calendario futuro è altrettanto ricco: dal 5 al 27 luglio spazio a Mail Art and Video 2025, mentre dal 6 al 14 settembre sarà la volta di una personale di Pier Bertolo, artista novarese che porterà la sua visione unica.

Un progetto che vive con la comunità

Curato dall’Associazione Culturale Creativa ETS, il Salotto IOTIAMO Vicolungo non è solo un’esposizione, ma un’esperienza dinamica. Promuovendo l’empatia e il valore del legame, il progetto incoraggia i visitatori a raccontarsi e creare insieme, trasformando l’arte in un atto condiviso. Le iniziative in programma, dalle mostre ai momenti partecipativi, sono pensate proprio per rafforzare il senso di comunità, rendendo l’outlet un luogo dove la creatività si intreccia con la vita quotidiana.

L’eredità di Spanedda, le cui opere hanno già lasciato un segno a Vicolungo, vive in questo nuovo capitolo. Il suo approccio relazionale ispira ogni evento, dalla poetica di Tria all’innovazione di Bertolo, creando un ponte tra artisti e pubblico. Vicolungo The Style Outlets non fa rima solo con shopping, dunque, ma ambisce a diventare un hub culturale. E con il Salotto IOTIAMO, l’impegno verso il territorio si rafforza, valorizzando talenti locali e promuovendo la cultura come strumento di crescita condivisa.

Immagini da Ufficio Stampa