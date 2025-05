Riaperture dopo opere di restauro e nuovi Musei: tutto quello che non dovete perdere se capitate a Lisbona.

Lisbona è da sempre, per tutti i viaggiatori, una meta affascinante: offre sole, ottima tradizione culinaria e, neanche a dirlo, tantissimi musei. La capitale portoghese ne conta più di cinquanta, per raccontare l’arte in tutte le sue forme – da quella classica a quella più contemporanea – in un viaggio in cui risulta impossibile non perdersi. Nel 2025, va anche detto che sono molte le nuove aperture e riaperture museali. Eccovi un elenco dei musei da visitare assolutamente se capitate a Lisbona.

Lisbona, i Musei da non perdere nella capitale portoghese

Museu de Lisboa

Siamo nel cuore di Campo Grande: qui Palácio Pimenta accoglie chi desidera scoprire le pagine più significative del passato di Lisbona. Sede centrale del Museu de Lisboa, l’elegante edificio settecentesco ha riaperto le proprie porte dopo un accurato restauro. Le sue undici sale rinnovate ospitano un percorso immersivo tra modelli urbanistici, incisioni, arredi, fotografie e ceramiche: un viaggio nel tempo dal XVII al XX secolo. Dal terremoto del 1755 all’Expo ’98, passando per lo Estado Novo, la storia prende forma attraverso oltre 300 pezzi.

Foto di Manuel Palmeira

MACAM

Per un tuffo nella storia più recente, presso Condes da Ribeira Grande Palace ha aperto il MACAM – Museu de Arte Contemporânea Armando Martins. Le oltre 200 opere esposte, selezionate da una collezione privata di più di 600 pezzi, tracciano un viaggio nell’arte portoghese dalla fine del diciannovesimo secolo a oggi. La nuova ala del museo collega il palazzo agli spazi espositivi e si distingue per la facciata tridimensionale in ceramica dell’artista Maria Ana Vasco Costa. Gallerie permanenti, mostre temporanee, un ristorante e un bar ospitato in una ex cappella completano l’offerta di uno spazio pensato per vivere l’arte con tutti i sensi.

CAM

Per assaporare l’arte moderna e contemporanea di Lisbona c’è il Centro de Arte Moderna (CAM) Gulbenkian. Riaperto al pubblico dopo un ambizioso progetto di ampliamento, il CAM si distingue per il nuovo edificio firmato dall’architetto giapponese Kengo Kuma e per il giardino reinterpretato dal paesaggista Vladimir Djurovic. Ispirato al concetto giapponese di Engawa, questo spazio di confine tra interno ed esterno invita alla contemplazione, al dialogo tra natura, arte e architettura, con una galleria di 1000 metri quadrati, una Drawing Room e mostre di rilievo internazionale.

Le novità museali a Lisbona

Il Centro Interpretativo I Murales di Almada nelle Stazioni Marittime

Il nuovo Centro Interpretativo I Murales di Almada nelle Stazioni Marittime è stato inaugurato ad aprile nel giorno della nascita di Almada Negreiros. Qui, nella Stazione Marittima di Alcântara, prende vita il più grande corpus di murales del XX secolo in Portogallo. Un percorso in nove sale consente di scoprire la storia delle stazioni marittime, il contesto storico in cui sorsero e la visione poetica e artistica di Almada. I murales – visitabili con audioguida – tornano finalmente accessibili, restituiti al loro splendore grazie a un importante restauro sostenuto da enti internazionali.

MUDE

Per coloro per cui il design non è solo forma, ma significato, il MUDE – Museu do Design è una tappa imperdibile. Riaperto dopo otto anni e ospitato in un edificio del XVIII secolo, il MUDE unisce memoria architettonica e visione contemporanea, in un percorso che segue l’evoluzione del design nazionale e internazionale attraverso le sue diverse espressioni (prodotto, moda, grafica). I suoi otto piani sono un invito a esplorare il design come espressione culturale, sociale e politica: esposizioni permanenti, mostre temporanee, ma anche spazi per riflettere, confrontarsi e lasciarsi ispirare. Un museo che non si limita a esporre oggetti, ma apre nuove prospettive sul modo in cui viviamo, costruiamo e immaginiamo il quotidiano.

La Lisboa Card

La Lisboa Card è un pass turistico che offre l’accesso gratuito a oltre 50 musei e monumenti, oltre all’accesso illimitato ai mezzi pubblici di Lisbona, come autobus, tram e metropolitana. Con questa carta, i visitatori possono inoltre usufruire di sconti dal 5% al 50% su numerose attrazioni culturali, negozi e servizi turistici. La carta consente anche un accesso rapido a luoghi di grande interesse come il Palazzo Nazionale di Ajuda, il Museo Nazionale dell’Azulejo e il Museo Nazionale di Arte Antica.

Foto Preview: Michiel Annaert