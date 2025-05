Il fuoriclasse argentino e il visionario dell’arte digitale uniscono sport, emozione e tecnologia per “A Goal in Life”, in asta da Christie’s a sostegno dell’UNICEF

Refik Anadol, artista pionieristico e mente visionaria dell’arte digitale contemporanea, e Leo Messi, leggenda vivente del calcio mondiale: una “strana coppia” messa insieme dalla volontà di fare del bene attraverso l’arte. Sarà firmata a quattro mani infatti l’opera “A Goal for Life”, un progetto ideato dalla Inter Miami CF Foundation con la direzione creativa di Xavier Roca e la curatela di Ximena Caminos, che verrà poi battuta all’asta da Christie’s a New York l’11 giugno, devolvendo l’intero ricavato a progetti benefici.

Messi e Anadol: quando il calcio incontra l’arte

Messi ha scelto il suo gol preferito di sempre fra le oltre 800 reti messe a segno fra finali mondiali, Champions League, Copa América e profezze varie: per sapere qual è bisognerà attendere il 22 maggio, quando verrà rivelato dai canali ufficiali della Inter Miami CF Foundation. Da quel momento inizierà la metamorfosi: dai pixel di uno stadio ai pixel dell’arte.

L’opera finale sarà composta da due elementi integrati: da un lato la rappresentazione visiva più pura del gol, dall’altro l’interpretazione astratta di Anadol, costruita attraverso milioni di dati raccolti da quel momento: traiettorie, coordinate, suoni, emozioni. Un’intelligenza artificiale al servizio del sentimento umano, per generare memoria visiva e collettiva.

A Goal in Life per Unicef

A Goal in Life ha un obiettivo ben preciso: finanziare programmi educativi in cinque paesi dell’America Latina e dei Caraibi, in collaborazione con UNICEF.

Il progetto è ambizioso e promette meraviglie: il miglior calciatore della storia si racconta attraverso l’unico gol che si porta davvero dentro e lo affida alle visioni caleidoscopiche di uno degli artisti digitali più innovativi del pianeta. Ma le meraviglie non finiscono qui: la narrazione sarà accompagnata da una voce d’eccezione: Morgan Freeman, narratore ufficiale del progetto. Se la poesia del calcio incontra la profondità di una voce da Oscar, il risultato è solo uno: leggenda.

“Ogni gol ha una storia. Ma questo – ha dichiarato Messi – avrà un impatto che va oltre il campo. È difficile scegliere, ma farlo per una causa così importante dà tutto un altro senso.”

Anche Refik Anadol non nasconde l’emozione: “Unire il linguaggio dell’arte con l’eredità emotiva dello sport è un atto creativo ed etico. Raccontare un ricordo con l’AI non significa fredda analisi, ma trasformare il dato in emozione.”