Spring Studios celebra la creatività con ‘ODE to Wonder’, progetto che si snoda tra Parigi e Milano con venticinque talenti emergenti.

Spring Studios presenta la seconda edizione di ODE, intitolata ODE to Wonder, che celebra la curiosità e l’immaginazione attraverso venticinque talenti emergenti. In collaborazione con LVMH Métiers d’Art e 10 Corso Como, il progetto si snoda tra Parigi (dal 22 maggio) e Milano (dal 29 maggio al 4 giugno 2025), portando mostre, pubblicazioni e collaborazioni con brand come Marni e Sunnei.

ODE to Wonder ha come impegno quello di incoraggiare a riscoprire lo stupore e a osservare il mondo con occhi nuovi. Un invito al pubblico a immergersi in un universo dove l’arte dissolve i confini tra realtà e sogno.

Alessia Gunawan – ODE to Wonder / Spring Studios da Ufficio Stampa

Dopo il lancio parigino con una mostra di una settimana, ODE to Wonder approda poi a Milano presso 10 Corso Como, dal 29 maggio al 4 giugno. Le esposizioni presentano le opere di venticinque artisti globali, ciascuno con una visione unica del tema Wonder. Il progetto internazionale, infatti, esplora creature mitologiche, trofei d’infanzia, il corpo come tela e paesaggi emotivi. E ogni lavoro sfida il pubblico a porsi domande profonde.

Le mostre non sono solo una vetrina di talenti, ma un dialogo tra arte e moda, con collaborazioni che vedono protagonisti brand visionari come Marni e Sunnei. Così, le esposizioni diventano in esperienze immersive che fondono fotografia, moda e arte visiva.

Un movimento culturale per i talenti emergenti

ODE si configura a tutti gli effetti come movimento culturale e un incubatore di talenti, creato da Spring Studios per sostenere creativi visionari. La piattaforma si esprime attraverso una pubblicazione annuale, eventi e contenuti editoriali che includono interviste e storie visive. Con una missione dichiarata: sfidare i paradigmi tradizionali e orientare il settore verso nuovi orizzonti di innovazione”, affermano gli organizzatori.

Le due città ospitano le mostre di ODE to Wonder in spazi iconici. A Parigi, la collaborazione con LVMH Métiers d’Art garantisce un’esposizione di alto profilo, mentre a Milano, 10 Corso Como offre un contesto unico, dove arte e moda si incontrano. Entrambi spazi che evidenziano la libertà creativa dei talenti, celebrando la capacità degli artisti di trasformare il concetto di meraviglia in opere tangibili.

Davide Santinelli ODE to Wonder / Spring Studios da Ufficio Stampa Annika Kafcaloudis – ODE to Wonder / Spring Studios da Ufficio Stampa

Immagini da Ufficio Stampa